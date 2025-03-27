Житель Эстонии, отправивший ребенку сообщения сексуального характера, получил условный срок

По версии обвинения, 10 января текущего года в 21:49 Коньт отправил сообщения сексуального содержания несовершеннолетней. В решении суда указаны конкретные сообщения, которые он отправил ребенку: «Ты невинна?», «Боишься потерять невинность?», «Согласна ли ты избавиться от невинности и сохранить это в секрете?».