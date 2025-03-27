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Житель Эстонии, отправивший ребенку сообщения сексуального характера, получил условный срок

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

7 марта в Раквереском доме суда было вынесено решение, по которому Ристо Коньт, 1981 года рождения, был признан виновным в сексуальном соблазнении ребенка младше 16 лет.

По версии обвинения, 10 января текущего года в 21:49 Коньт отправил сообщения сексуального содержания несовершеннолетней. В решении суда указаны конкретные сообщения, которые он отправил ребенку: «Ты невинна?», «Боишься потерять невинность?», «Согласна ли ты избавиться от невинности и сохранить это в секрете?».

Кроме того, в числе отправленных фраз были следующие: «Хочу тебя», «Хотела бы ты тайно избавиться от невинности?», «Боишься ли ты секса?», «С презервативом?», «Большая грудь?», «Хочешь удовольствия?», «Хочешь насладиться своим телом?», «Оральный секс 20» и «Хочешь обняться?».

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