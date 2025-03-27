7 марта в Раквереском доме суда было вынесено решение, по которому Ристо Конт, 1981 года рождения, был признан виновным в сексуальном соблазнении ребенка младше 16 лет.
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Житель Эстонии, отправлявший ребенку сообщения сексуального характера, получил условный срок
По версии обвинения, 10 января текущего года в 21:49 Конт отправил сообщения сексуального содержания несовершеннолетней. В решении суда указаны конкретные сообщения, которые он отправил ребенку: «Ты невинна?», «Боишься потерять невинность?», «Согласна ли ты избавиться от невинности и сохранить это в секрете?».