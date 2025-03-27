В Кохтла-Ярве выберут обладательницу титула «Мать года 2025»

Ожидается, что детей потенциальной матери года отличают особые достижения прошлого года, оставившие позитивный флер как в семье, так и в городе. Кандидат на это звание должен быть жителем города, то есть быть прописанным в Кохтла-Ярве, и фактически должен в нем проживать.

Каждый житель Кохтла-Ярве, а также действующие в Эстонии организации и учреждения могут представить одного кандидата на звание матери года. Для этого нужно заполнить бланк анкеты и отправить его к 10 апреля на адрес электронной почты volikogu@kjlv.ee или по почте в городское собрание по адресу Кескаллее, 19, Кохтла-Ярве, 30395, Ида-Вирумаа. В анкете следует указать имя и контактные данные кандидата, обосновать выдвижение именно его на звание матери года, дату подачи анкеты и свою подпись.