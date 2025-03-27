Ласнамяэ приглашает на тренировки по скандинавской ходьбе

Инструктор тренировок по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ, вице-президент Эстонского союза скандинавской ходьбы Рене Меймер отмечает, что этот вид спорта подходит как для мужчин, так и для женщин, для людей разных возрастов.

«Для участия в тренировках не важен уровень физической подготовки, главное – освоить правильную технику использования палок, и это можно сделать на наших занятиях», - добавил Меймер.

Участие в тренировках и прокат палок для скандинавской ходьбы бесплатны, одеваться рекомендуется по погоде.

Тренировки будут проходить каждый вторник апреля (1, 8, 15, 22 и 29 апреля) в 11:00. Участники собираются на парковке напротив главного входа в ледовый холл Тондираба (ул. Варраку, 14), со стороны троп здоровья.

Участие не требует предварительной регистрации. Получить дополнительную информацию можно по телефону 645 7702.