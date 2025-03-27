Страховая фирма возместит пациентам ущерб от врачебной ошибки персонала глазной клиники

В результате проведенной в клинике Turman процедуры у пациентов развилось воспаление глаз, повлиявшее на их зрение. Из-за воспаления пациентам потребовались срочные глазные операции и госпитализация.

«Департамент лекарственных средств подтвердил, что введенный препарат не имел дефектов качества и что инфицирование не было вызвано самим лекарством. Также не было выявлено, что инфекция могла быть вызвана побочным эффектом препарата», - заявил менеджер по страхованию ответственности PZU Kindlustus Арго Аргель.

Оставшиеся упаковки препарата, использованные шприцы и иглы были отправлены в лабораторию. В результате проведенных исследований в пробах, взятых со шприцев и игл, были обнаружены те же бактерии, что и у пациентов, проходивших лечение в Ида-Таллиннской центральной больнице. Таким образом, бактерия попала в глаза пациентов именно через использованные шприцы, в итоге вызвав воспаление.

«Это первый масштабный случай, связанный с обязательным страхованием ответственности медицинских учреждений в Эстонии, который наглядно показывает, насколько необходим был этот закон с точки зрения как пациента, так и поставщика медицинских услуг», - отметил Аргель.

Для офтальмологической клиники врачебная ошибка означает лишь расходы в размере собственной ответственности на страховой случай, так как превышающая ее сумма покрывается страховкой. Согласно новому закону, в связи с этим случаем медицинский работник также не понесет уголовного наказания.