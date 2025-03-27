Колонка Postimees Эстонское государство утвердило себя

Быстрое действие было единственно возможным решением, так как российское вторжение в Украину парадоксально открыло для нас историческое окно для укрепления нашей государственности. Однако это историческое окно может быть открыто не надолго, и хорошо, что мы успели через него пройти, несмотря на долгие дебаты.

Эстония не является сателлитом России, образовавшимся из бывшей Советской Социалистической Республики. Наше государство было восстановлено на основе правопреемства, и датой его основания мы считаем 24 февраля 1918 года. Период советской оккупации только прервал существование нашего государства de facto. Политика непризнания со стороны западных стран позволила Эстонской Республике юридически продолжать существование, а на практике государственность поддерживалась гражданством.

Это обстоятельство очень правильно использовало движение Комитетов граждан при восстановлении Эстонии, что привело к избранию Эстонского Конгресса. Этот представительный орган правопреемников граждан собрался на своем первом заседании в концертном зале «Эстония» в марте 1990 года, то есть 35 лет назад. Эстонский Конгресс был избран гражданами Эстонии и их потомками.

Однако в процессе регистрации граждан Эстонии была дана возможность поддержать восстановление независимости Эстонии и другим людям, которые поселились здесь во время оккупации. Им было обещано упрощенное гражданство в случае восстановления независимости страны, и это обещание было выполнено.