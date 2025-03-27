Рийгикогу решил в среду лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах через срочное изменение Конституции.
Колонка Postimees ⟩ Эстонское государство утвердило себя
Быстрое действие было единственно возможным решением, так как российское вторжение в Украину парадоксально открыло для нас историческое окно для укрепления нашей государственности. Однако это историческое окно может быть открыто не надолго, и хорошо, что мы успели через него пройти, несмотря на долгие дебаты.
Эстония не является сателлитом России, образовавшимся из бывшей Советской Социалистической Республики. Наше государство было восстановлено на основе правопреемства, и датой его основания мы считаем 24 февраля 1918 года. Период советской оккупации только прервал существование нашего государства de facto. Политика непризнания со стороны западных стран позволила Эстонской Республике юридически продолжать существование, а на практике государственность поддерживалась гражданством.
Это обстоятельство очень правильно использовало движение Комитетов граждан при восстановлении Эстонии, что привело к избранию Эстонского Конгресса. Этот представительный орган правопреемников граждан собрался на своем первом заседании в концертном зале «Эстония» в марте 1990 года, то есть 35 лет назад. Эстонский Конгресс был избран гражданами Эстонии и их потомками.
Однако в процессе регистрации граждан Эстонии была дана возможность поддержать восстановление независимости Эстонии и другим людям, которые поселились здесь во время оккупации. Им было обещано упрощенное гражданство в случае восстановления независимости страны, и это обещание было выполнено.
Этот пример должен доказать, что Эстония придерживается важного принципа: тот, кто хочет решать вопросы жизни в стране, должен запросить гражданство. Конечно, сейчас для получения гражданства существуют дополнительные требования, в отличие от 1990 года, когда для нерезидентов достаточно было заявления и смелости - что на тот момент было довольно значимым шагом.
С момента восстановления Эстонии прошло уже 34 года, что вполне достаточно для того, чтобы выучить эстонский язык, ознакомиться с местными условиями и подать заявление на гражданство. Надеемся, что недавнее решение Рийгикогу станет дополнительным стимулом для тех, кто еще этого не сделал. Эстония не является Россией, и здесь не должны править те, кто пришел к власти с помощью голосов граждан России.
В заключение стоит отметить заслуги Рийгикогу и партией. Это шестое изменение Конституции, и второе, принятое в срочном порядке, что требует поддержки четырех пятых голосов. Последний раз Рийгикогу изменял Конституцию срочно 22 года назад, продлив срок между выборами местных самоуправлений с трех до четырех лет. Это решение было скорее формальным, нынешнее же решение - очень значимое и содержательное.
Еще раз подтверждается наблюдение, что в сложной ситуации Эстония находит единство: в данном случае поддержали решение партии «Ээсти 200», EKRE, «Отечество», Партия реформ и даже Социал-демократическая партия. Благодарим вас!