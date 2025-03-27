Источник: состояние легендарного гонщика Михаэля Шумахера печально

Семья очень тщательно оберегает покой знаменитого гонщика, максимально оберегая его личную жизнь. Никакой информации, никаких фотографий. По данным журналиста немецкого телеканала RTL Феликса Горнера, доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек. Лишь изредка в сеть утекают крупицы сообщений, по которым можно понять, что ситуация по-прежнему крайне тяжелая.

Горнер считается одним из тех, кто общается с семьей 56-летнего Михаэля Шумахера и чьим сообщениям можно доверять. Сейчас он сообщил, что ситуация печальная.

«Ситуация очень печальная, - сказал Горнер. - Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально».

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира «Формулы-1» и считается одним из лучших гонщиков этого чемпионата в истории. Также немец — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.