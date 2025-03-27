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Источник: состояние легендарного гонщика Михаэля Шумахера печально

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Михаэль Шумахер.
Михаэль Шумахер. Фото: GUSTAU NACARINO

В 2013 году легендарный пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер, катаясь в Альпах на лыжах, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи сумели сохранить ему жизнь, но здоровье вернуть не смогли – Шумахер так и не смог встать на ноги.

Семья очень тщательно оберегает покой знаменитого гонщика, максимально оберегая его личную жизнь. Никакой информации, никаких фотографий. По данным журналиста немецкого телеканала RTL Феликса Горнера, доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек. Лишь изредка в сеть утекают крупицы сообщений, по которым можно понять, что ситуация по-прежнему крайне тяжелая.

Горнер считается одним из тех, кто общается с семьей 56-летнего Михаэля Шумахера и чьим сообщениям можно доверять. Сейчас он сообщил, что ситуация печальная.

«Ситуация очень печальная, - сказал Горнер. - Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально».

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира «Формулы-1» и считается одним из лучших гонщиков этого чемпионата в истории. Также немец — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.

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