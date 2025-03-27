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Детям с ограниченными возможностями предлагают проходить реабилитацию в подвале далеко от дома

Перевод: Ева Ойжинская
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В детской поликлинике в центре Таллинна самый большой реабилитационный бассейн размером 18 на шесть метров, к которому ведет удобная широкая лестница.
В детской поликлинике в центре Таллинна самый большой реабилитационный бассейн размером 18 на шесть метров, к которому ведет удобная широкая лестница. Фото: Tairo Lutter

Таллиннец Кауро Антон купил квартиру рядом с детской поликлиникой в центре города специально для того, чтобы его дочери-близнецы, рожденные с повреждениями мозга, могли беспрепятственно проходить курс водной терапии в бассейне поликлиники. Однако в ближайшее время этот дорогостоящий выбор жилья может потерять всякий смысл.

Дело в том, что детской поликлинике, находящейся в центре города и входящей в состав SA Tallinna Lastehaigla, предстоит покинуть здание на улице Рави, поскольку оно передается в распоряжение Восточно-Таллиннской центральной больницы. В связи с этим амбулаторное отделение реабилитации детей, в котором находятся три бассейна разного размера, в ближайшее время тоже переедет: на территорию Детской больницы в Мустамяэ.

По словам Кауро, для его семьи это станет серьезным ударом, поскольку его дочерям-близнецам, учащимся в четвертом классе и способным передвигаться лишь на небольшие расстояния и с помощью ходунков, придется отказаться от двух еженедельных занятий плаванием рядом с домом. Плавание, пусть и в своеобразной смешанной технике, является для его и так малоподвижных детей жизненной необходимостью, и к тому же доставляет им удовольствие, добавил он.

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