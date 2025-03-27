Детям с ограниченными возможностями предлагают проходить реабилитацию в подвале далеко от дома

Дело в том, что детской поликлинике, находящейся в центре города и входящей в состав SA Tallinna Lastehaigla, предстоит покинуть здание на улице Рави, поскольку оно передается в распоряжение Восточно-Таллиннской центральной больницы. В связи с этим амбулаторное отделение реабилитации детей, в котором находятся три бассейна разного размера, в ближайшее время тоже переедет: на территорию Детской больницы в Мустамяэ.

По словам Кауро, для его семьи это станет серьезным ударом, поскольку его дочерям-близнецам, учащимся в четвертом классе и способным передвигаться лишь на небольшие расстояния и с помощью ходунков, придется отказаться от двух еженедельных занятий плаванием рядом с домом. Плавание, пусть и в своеобразной смешанной технике, является для его и так малоподвижных детей жизненной необходимостью, и к тому же доставляет им удовольствие, добавил он.