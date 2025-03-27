Во вторник днем на Мяннимяэ-теэ в Вильянди перед пятиэтажным панельным домом оказались три машины с большой надписью Toll и полицейская машина, из них вышло несколько людей в штатском, а в один подъезд вошли четверо или пятеро мужчин и женщин в форме Налогово-таможенного департамента.
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ВИДЕО ⟩ Что случилось? К панельному дому нагрянуло большое количество служебных автомобилей таможни
По словам начальника Лыунаского отделения следственного управления Налогово-таможенного департамента Рауля Тиганика, в многоквартирном доме проводились процессуальные действия. Налоговое ведомство не раскрывает, что именно расследовалось и по какой причине.