ВИДЕО Что случилось? К панельному дому нагрянуло большое количество служебных автомобилей таможни

Во вторник днем ​​на Мяннимяэ-теэ в Вильянди перед пятиэтажным панельным домом оказались три машины с большой надписью Toll и полицейская машина, из них вышло несколько людей в штатском, а в один подъезд вошли четверо или пятеро мужчин и женщин в форме Налогово-таможенного департамента.