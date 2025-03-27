Чт, 27.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО Что случилось? К панельному дому нагрянуло большое количество служебных автомобилей таможни

Перевод: Павел Соболев
Copy
Машины таможни у дома на Мяннимяэ-теэ в Вильянди.
Машины таможни у дома на Мяннимяэ-теэ в Вильянди. Фото: Erakogu

Во вторник днем ​​на Мяннимяэ-теэ в Вильянди перед пятиэтажным панельным домом оказались три машины с большой надписью Toll и полицейская машина, из них вышло несколько людей в штатском, а в один подъезд вошли четверо или пятеро мужчин и женщин в форме Налогово-таможенного департамента.

По словам начальника Лыунаского отделения следственного управления Налогово-таможенного департамента Рауля Тиганика, в многоквартирном доме проводились процессуальные действия. Налоговое ведомство не раскрывает, что именно расследовалось и по какой причине.

«Одной из задач Налогово-таможенного департамента является надзор за товарами, находящимися под запретами и ограничениями», - пояснил Тиганик в письменном ответе Sakala. Он указал, что 25 марта сотрудники следственного управления провели в Вильянди процессуальные действия, в которых также были задействованы сотрудники полиции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх