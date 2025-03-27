ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Министр финансов объяснил вывод Eesti Energia с биржи: это было неправильное решение выходить на биржу таким образом

Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко подтвердил, что компания работает над тем, чтобы предложение о выкупе акций было успешным. Хотя существуют планы A, B и C, о них будут говорить только тогда, когда возникнет такая необходимость. «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы предложение о выкупе было успешным», - сказал он.