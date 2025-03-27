Крупный акционер Eesti Energia планирует предложить мелким акционерам Enefit Green добровольное предложение по выкупу акций по цене выше рыночной, чтобы вернуть Enefit Green на сто процентов в собственность Eesti Energia. Руководители концерна и министр финансов объяснили, почему это делается.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Министр финансов объяснил вывод Eesti Energia с биржи: это было неправильное решение выходить на биржу таким образом
На пресс-конференции присутствовали министр финансов Юрген Лиги, председатель совета Eesti Energia Анне Мере, председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко и председатель правления Enefit Green Юхан Агурайуя.
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко подтвердил, что компания работает над тем, чтобы предложение о выкупе акций было успешным. Хотя существуют планы A, B и C, о них будут говорить только тогда, когда возникнет такая необходимость. «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы предложение о выкупе было успешным», - сказал он.
Министр финансов Юрген Лиги отметил, что выходить на биржу таким образом было ошибочным решением. По его словам, нельзя класть все яйца в одну корзину, и доля возобновляемой энергии должна быть защищена. «Если сосредоточиться только на возобновляемой энергии, то уже существует системный риск. Его нужно снизить», - сказал он.