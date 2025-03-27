Средняя пенсия в Финляндии достигла 2100 евро

Размер пенсии увеличился на 252 евро по сравнению с 2023 годом: тогда она составляла 1848 евро.

Средняя пенсия у мужчин в прошлом году равнялась 2349 евро в месяц. Половина из них получала пенсию выше среднего уровня по Финляндии. У женщин средняя сумма составила 1893 евро, и каждая третья из них получала пенсию выше среднего уровня.

В прошлом году 15 процентов пенсионеров получали месячную пенсию более 3000 евро. Среди них заметны различия по полу: каждый пятый получатель крупной пенсии – мужчина, каждая десятая – женщина.

Маленьких пенсий по-прежнему много. В 2024 году каждый третий пенсионер получал менее 1500 евро в месяц.

Количество пенсионеров также увеличилось в последние десятилетия. В прошлом году в Финляндии проживало 1,6 миллиона пенсионеров. В 2000 году пенсию получали 28 процентов граждан старше 16 лет. В прошлом году доля пенсионеров составляла 33 процента.