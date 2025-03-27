В Таллинне из-за строительных работ изменятся маршруты автобусов

Проход для пешеходов и велосипедистов будет организован, а доступ к участкам, прилегающим к рабочей зоне, в целом останется открытым, за исключением случаев, когда характер работ временно этому препятствует.

Движение общественного и обычного транспорта на время будет перенаправлено через улицы Малева и Сепа. Кроме того, будет построен временный железнодорожный переезд, который соединит улицы Уус-Малева и Малева. Для обеспечения движения улицы Анкру и Вазара не будут закрыты одновременно.

С 31 марта по 15 июня изменятся маршруты и расположение автобусных остановок автобусных линий № 32, 33, 72, 73 и 93. В связи с изменениями в организации движения и перенаправлением общественного транспорта просим пассажиров учитывать возможное увеличение времени в пути и выделить больше времени, чтобы добраться до пункта назначения. Для пешеходов может увеличиться расстояние до ближайших остановок.

Работы выполняются по заказу AS Tallinna Vesi и осуществляются компанией AS Viimsi Keevitus поэтапно. С 31 марта по 23 июня работы будут проводиться на участке между улицами Сыле и Анкру, а также частично на улицах Анкру и Уус-Малева. С 23 июня по 21 июля будет закрыт перекресток улиц Сыле, Копли и Малева, а с 21 июля по 26 сентября - участок улицы Копли между улицами Малева и Нийди.

С расписаниями, маршрутами общественного транспорта и расположением остановок можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee.