На строительстве нового детского сада в Хааберсти состоялся праздник стропил

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, детский сад Meelespea является первым из четырех детских садов в районе Хааберсти, которые будут построены в рамках единого договора проектирования.

«И дети, и воспитатели детского сада получат долгожданное и необходимое современное здание, среда которого комфортна и вдохновляет и поддерживает развитие детей в целом. Внутренние пространства и открытая территория здания будут многофункциональными - появятся возможности для творческих игр, открытий и обучения», - сказал Яаму.

До сих пор детский сад Meelespea действовал в здании, построенном в 1977 году, которое было решено снести, поскольку оно пришло в негодность и планировка помещений не соответствовала современным требованиям.

Вице-мэр Алексей Яшин заявил, что каждое новое современное здание детского сада - это долгосрочная инвестиция в развитие и благополучие таллиннских детей.

«Новый детский сад Meelespea не просто современный и функциональный - это всесторонне продуманная среда обучения и роста, которая поддерживает развитие ребенка на каждом этапе. Мы ценим подход, в котором ориентация на ребенка, педагогическое качество и дальновидные пространственные решения идут рука об руку. Наша цель - чтобы дети в любой части города могли расти в безопасной, развивающей среде, приносящей радость каждый день», - указал Яшин.

В новом современном здании запланировано десять групп. Помимо помещений групп в детском саду имеются специализированные кабинеты, сенсорная комната, бассейн и соляная камера, учебная кухня и глиняная мастерская. На открытой площадке будет создана разнообразная среда: сцена, обучающий сад и оранжерея, тематические уличные павильоны, стадион, а также полоса движения транспорта. На крыше здания будет построен солнечный парк, который поможет снабжать новые современные технические системы электроэнергией, чего не было в старом здании.

Новое здание детского сада Meelespea спроектировало предприятие Infragate Eesti AS. Здание строит компания Nordlin Ehitus OÜ, а надзор собственника осуществляет OÜ Keskonnaprojekt. Общая стоимость инвестиций составляет 7,23 млн евро. Здание откроется в сентябре 2025 года.