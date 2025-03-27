Галерея «Требуем досрочных выборов»: Центристская партия провела у Рийгикогу акцию протеста

Протест под лозунгом «Требуем досрочных выборов» начался в 11:30.

По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, Эстония под руководством Партии реформ вступила в кризис демократии.

«Последние два года правительство проводит нелегитимную политику, так как Партия реформ не спросила у народа разрешения на повышение налогов и введение новых», - сказал Кылварт. Он добавил, что некомпетентное руководство ухудшает благосостояние жителей Эстонии и конкурентоспособность предпринимателей.

«На данный момент поддержка правительственных партий упала ниже 19 процентов, что означает, что их политика отражает интересы лишь узкой социальной группы», - отметил Кылварт.

«Недавнее перераспределение министерских должностей в правительстве - это лишь обман, который еще больше усугубит кризис демократии в Эстонии. Увольнение третьего партнера из правительства дает Партии реформ полную свободу для установления фактической единоличной власти», - добавил он.

Кылварт подчеркнул: «Смена отдельных министров не изменит общей картины, потому что политика останется прежней, и уже начинают отказываться от обещания, что налоговые повышения были временными. Если Партия реформ останется у власти еще два года, это приведет к упадку бизнеса и росту бедности в сельских районах».

По мнению Кылварта, досрочные выборы помогут восстановить нормальную демократию в Эстонии. «Рийгикогу и правительство, избранные согласно истинным настроениям народа, создадут условия для выхода из самого глубокого экономического спада в Европе. Только тогда уровень жизни людей начнет улучшаться. Для того чтобы Эстония могла двигаться вперед, правительство должно уйти», - заявил Кылварт.