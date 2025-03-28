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Истории э-резидентов Испанская преподавательница: «Без э-резидентства я, вероятно, сдалась бы»

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Эстонские э-резиденты занимаются разными вещами, в том числе преподают языки.
Эстонские э-резиденты занимаются разными вещами, в том числе преподают языки. Фото: freepik.com

Эстонский э-резидент, генеральный директор Bamboleo Talk Анжела Аграс - лингвист по призванию. Она живет в Испании, путешествует по всему миру, а свой бизнес - цифровое обучение языкам - создала в Эстонии.

Для Анжелы Аграс преподавание языков - это не просто работа, а способ объединять культуры и строить мосты между людьми. Эту давнюю страсть она питает с детства. Анжела родилась 35 лет назад и провела детство между центральной частью Испании и севером Валенсийского региона. С раннего возраста она слышала дома два языка, поскольку ее мать говорила на валенсийском. Это, в сочетании с поездкой в Ирландию в 12 лет, когда она осознала, что «в мире так много всего интересного», вдохновило ее заняться переводами и изучением языков.

«Мне лучше всего даются разговоры и взаимодействие с людьми, я люблю писать и все, что связано с устным и письменным выражением мыслей», - говорит она.

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