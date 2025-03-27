Мошенники выманили у пожилого мужчины 23 000 евро

65-летнему мужчине позвонили и заявили, что электроустройства в его жилище нуждаются в замене, и попросили сообщить персональные данные, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры. Позже этому же человеку позвонили якобы от лица Swedbank и сообщили, что только что на его имя пытались взять кредит.