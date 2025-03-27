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Мошенники выманили у пожилого мужчины 23 000 евро

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Банкноты евро. Иллюстративное фото.
Банкноты евро. Иллюстративное фото. Фото: Andrzej Rostek/Shutterstock

Представившийся сотрудником Swedbank мошенник убедил мужчину передать свои банковские карты вместе с PIN-кодами и таким образом выманил 23 000 евро.

65-летнему мужчине позвонили и заявили, что электроустройства в его жилище нуждаются в замене, и попросили сообщить персональные данные, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры. Позже этому же человеку позвонили якобы от лица Swedbank и сообщили, что только что на его имя пытались взять кредит.

Мужчину несколько раз попросили ввести коды Smart-ID и передать свои банковские карты с PIN-кодами курьеру. В результате мошенничества пожилой человек лишился примерно 23 000 евро.

Полиция возбудила уголовное дело для расследования мошенничества.

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