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Бывшего министра удивило решение Enefit Green: это шаг в обратном направлении

Редактор: rus.postimees.ee
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Eero Vabamägi

Занимая должность министра финансов, Март Вырклаэв неоднократно говорил, что Enefit Green готовится к еще более масштабному выходу на биржу. Сегодняшняя новость вызвала у него вопросы, пишет dv.ee.

«Для меня это на самом деле немного сомнительно, потому что с точки зрения собственника было принято решение вывести дополнительную часть Enefit Green на биржу», – прокомментировал Вырклаэв новость о том, что Eesti Energia планирует вывести Enefit Green с биржи.

Вырклаэв отметил, что этот шаг особенно противоречив, если учесть, что новое правительство взяло ориентир на вывод госпредприятий на биржу. 

«Это шаг в противоположную сторону», – отметил он, добавив, что у руководителя Eesti Energia Андруса Дурейко, вероятно, есть сильные аргументы и причины для такого решения.

Читайте подробнее на dv.ee.

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