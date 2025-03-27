Банк Эстонии передаст часть своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет

По словам председателя совета Банка Эстонии Урмаса Варблане, прибыль Банка Эстонии восстановилась, и это позволяет продолжить практику, при которой четверть прибыли центрального банка за предыдущий год направляется в государственный бюджет. Дополнительные 18,5 миллиона евро окажут помощь госбюджету в сложные времена, отметил Варблане в пресс-релизе.

Совет банка принял долгосрочное решение, что капитал центрального банка должен быть достаточным для выполнения его задач. Банк Эстонии в долгосрочной перспективе стремится увеличить свои капитальные резервы так, чтобы они достигли уровня, аналогичного среднему уровню центральных банков еврозоны. На конец 2024 года это означает необходимость увеличения уровня капитальных резервов с 715 миллионов евро до примерно 2,9 миллиарда евро.

Банк Эстонии зарабатывает прибыль от управления резервами и финансовых операций. Например, он получает доходы от процентов за хранение резервов в банках.

Кроме того, совет утвердил годовой отчет Банка Эстонии за предыдущий год, президент банка Мадис Мюллер представил членам совета традиционный обзор экономики еврозоны, а вице-президент Юло Каазик представил свежий экономический прогноз Банка Эстонии.

С 1992 года Банк Эстонии передал 192 миллиона евро из своей прибыли в государственный бюджет.