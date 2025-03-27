В среду в связанных с городом Тюри группах в социальных сетях стало распространяться видео, на котором молодой человек с угрожающим видом ходит по улице вокруг магазина Türi Maxima, и также было заснято, как этот же молодой человек совершает угрожающие движения с ломом в руках.
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Вокруг магазина Maxima ходил юноша с ножом и ломом в руках, напуганные покупатели вызвали полицию
Судя по изображениям, можно предположить, что за этими кадрами скрывается какая-то ссора между несколькими молодыми людьми. Но обычные посетители магазина этого не знали и сочли ситуацию настолько пугающей, что сообщили о молодом человеке с ножом и ломом в полицию.