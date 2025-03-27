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Вокруг магазина Maxima ходил юноша с ножом и ломом в руках, напуганные покупатели вызвали полицию

Перевод: Павел Соболев
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Полицейский автобус. Иллюстративное фото.
Полицейский автобус. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В среду в связанных с городом Тюри группах в социальных сетях стало распространяться видео, на котором молодой человек с угрожающим видом ходит по улице вокруг магазина Türi Maxima, и также было заснято, как этот же молодой человек совершает угрожающие движения с ломом в руках.

Судя по изображениям, можно предположить, что за этими кадрами скрывается какая-то ссора между несколькими молодыми людьми. Но обычные посетители магазина этого не знали и сочли ситуацию настолько пугающей, что сообщили о молодом человеке с ножом и ломом в полицию.

По словам представителя полиции Хеди Таммелехт, в полицию действительно поступило сообщение о том, что 26 марта во время ссоры на улице Вильянди в Тюри 19-летний юноша угрожал 18-летнему юноше и 19-летнему молодому человеку ножом и металлическим прутом. Никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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