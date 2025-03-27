Вокруг магазина Maxima ходил юноша с ножом и ломом в руках, напуганные покупатели вызвали полицию

В среду в связанных с городом Тюри группах в социальных сетях стало распространяться видео, на котором молодой человек с угрожающим видом ходит по улице вокруг магазина Türi Maxima, и также было заснято, как этот же молодой человек совершает угрожающие движения с ломом в руках.