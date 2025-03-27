Заболеваемость гриппом остается высокой

За неделю лабораторно подтвердили 378 случаев гриппа, в том числе 185 случаев вируса гриппа A и 192 случая вируса гриппа B.

Интенсивность заболевания гриппом стабилизировалась, рост заболеваемости прекратился, но заболеваемость остается высокой, а распространенность гриппа широкой. Заболеваемость гриппом распространяется во всех возрастных группах, но больше всего больных среди детей до девяти лет и людей старше 65 лет.

С начала сезона гриппа госпитализированы 922 человека, около 47 процентов пациентов составили люди в возрасте от 60 лет и старше. В отделение интенсивной терапии перевели девять пациентов, из них 78 процентов составили люди в возрасте от 60 лет и старше.

За неделю коронавирусом заболели 104 человека, что на девять процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей. В связи с коронавирусом не госпитализирован ни один пациент.

Всего на прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 3056 пациентов, 41 процент которых составили дети в возрасте до 14 лет. Средняя заболеваемость на 100 000 населения составила 222,3.