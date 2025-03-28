«Мне сказали взять интервью у женщины, которая потеряла ребенка»: ожидания от работы в СМИ и жестокая реальность

Екатерина: Моя первая практика была после первого курса. Тогда у нас лектором был Андрей Титов, и он возглавлял газету «МК-Эстония». Я к нему подошла и спросила про практику. Он сказал «приходи». Так я и попала в газету. Мои первые впечатления были: все такие взрослые, у всех семьи, дети, машины, ипотеки. Я помню, как мы сидели там на летучках, и мне казалось, что эти люди знают всё обо всём на свете. Они просто специалисты в каждой области - от медицины до экономики.

Анита: У меня была одна практика на «Радио 4». Я попала туда случайно, они искали человека в новостную редакцию (ERR - прим.ред.), а в итоге я попала на «Радио 4». Я там отработала полгода, и это был хороший опыт, я узнала, как работает редакция. Но было очень страшно. Первое время мне было тяжело с монтажом (радионовостей - прим.ред.), мне приходилось в редакции ко всем приставать: «Помогите, пожалуйста. А как мне вот это сделать? Как мне то сделать?» Но почему-то все предполагали, что я уже всё умею. У них была такая ещё доисторическая какая-то программа монтажа. А мы-то, извините, в университете использовали какие-то уже более продвинутые программы».