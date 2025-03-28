Подкаст «Из редакции» знакомит слушателей с закулисной работой журналистов в Эстонии. Во втором выпуске ведущая Екатерина Чернова вместе с диктором новостей «Актуальная камера» Юлией Лева и журналистом Rus.Postimees Анитой Аваковой обсуждают обучение на журфаке и свои ожидания от профессии по сравнению с тем, какой оказалась работа в редакции на самом деле.
«Мне сказали взять интервью у женщины, которая потеряла ребенка»: ожидания от работы в СМИ и жестокая реальность
Екатерина Чернова: Сегодняшняя тема выпуска - ожидания от профессии и реальность. Все мы трое не просто волей судьбы попали в журналистику, а учились на журналистов в Таллинском университете. Просто мы все учились в разные года. Анита, Юля, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали учиться на журналистов?
Анита Авакова: Ну, точные науки - это не моё. Я занималась музыкой и любила писать сочинения. Поэтому выбор у меня был невелик: можно было пойти на русскую филологию и стать учителем, чего мне совсем не хотелось. С музыкой немножко не вышло. Я решила, что подходящим для меня будет что-то социальное, и пошла на журналистику.
Юлия Лева: На журфаке я про себя могу сказать, что была довольно общительным ребенком. Какие-то такие первые шаги в сторону журналистики я начала делать, наверное, в школе. Мы занимались организацией мероприятий, проводили какие-то праздники. Для меня было важно, чтобы как можно больше детей в школе были в курсе того, что происходят внеклассные работы и что они очень классные, чтобы все присоединялись. Мне было важно донести до них информацию, которая есть у меня, чтобы другие тоже были в курсе.
Екатерина: Моя история чем-то похожа на историю Аниты, потому что я тоже хорошо писала эссе, и мне казалось на тот момент, что этого достаточно.
Анита: Да-да, абсолютно.
Екатерина: Я вообще не читала газеты, ну совсем. Я даже понятия не имела, кто там в правительстве сидит, какие партии, что вообще происходит. И вот сижу я первые полгода на первом курсе и думаю, что я вообще тут делаю? Все обсуждают каких-то там деятелей политических. Первые полгода я сидела на лекциях и молчала, потому что мне было стыдно раскрыть рот. Мне было нечего сказать, а, как говорится, если нечего сказать, лучше молчи. А потом у нас были рождественские каникулы, закончился первый семестр, и меня переклинило, и я вдруг так заинтересовалась, и я начала читать, смотреть, слушать. Но мои ожидания от профессии... Я бы даже сказала, что их не было. Я вообще не представляла, как работает журналист и что он делает.
Юлия: Тут я с тобой соглашусь. У меня тоже, наверное, не было какого-то ясного понятия, из чего состоит работа журналиста. И в этом смысле я безумно радуюсь, когда сейчас приходят ребята из школы на День тени. Ко мне приходили несколько раз. Они могли видеть, как люди работают на самом деле, и, соответственно, их какие-то представления, может быть, какие-то воздушные розовые облака, я думаю, пропали после того, как они всё увидели и узнали.
Анита: У меня был такой немножко романтизированный образ, что я сижу там, томно пишу что-то в своем ноутбуке. То есть я не ожидала, что это будет просто безграничный поток новостей, что это не будет такая медленная журналистика. Я ожидала, что я буду как какой-нибудь там… Хантер Томпсон.
Екатерина: Моя первая практика была после первого курса. Тогда у нас лектором был Андрей Титов, и он возглавлял газету «МК-Эстония». Я к нему подошла и спросила про практику. Он сказал «приходи». Так я и попала в газету. Мои первые впечатления были: все такие взрослые, у всех семьи, дети, машины, ипотеки. Я помню, как мы сидели там на летучках, и мне казалось, что эти люди знают всё обо всём на свете. Они просто специалисты в каждой области - от медицины до экономики.
Анита: У меня была одна практика на «Радио 4». Я попала туда случайно, они искали человека в новостную редакцию (ERR - прим.ред.), а в итоге я попала на «Радио 4». Я там отработала полгода, и это был хороший опыт, я узнала, как работает редакция. Но было очень страшно. Первое время мне было тяжело с монтажом (радионовостей - прим.ред.), мне приходилось в редакции ко всем приставать: «Помогите, пожалуйста. А как мне вот это сделать? Как мне то сделать?» Но почему-то все предполагали, что я уже всё умею. У них была такая ещё доисторическая какая-то программа монтажа. А мы-то, извините, в университете использовали какие-то уже более продвинутые программы».
Юлия: Моя первая практика была в Rus.Postimees. Я сделала несколько уличных опросов. Мне сказали, что всё окей. При этом, если честно, иногда я даже не понимала, о чём я спрашиваю, когда, например, речь шла о политике. Тем не менее опросы проводила. И потом уже, значит, после двух-трех опросов мне начали показывать, что вот это редакция, что на самом деле мы, грубо говоря, занимаемся другим, что мы пишем онлайн новости, иногда пишем какие-то свои материалы, что в основном работа подразумевает редакцию, стол, и ты сидишь и что-то пишешь. И мне это показалось таким скучным. Потом я уже целенаправленно стучалась в «Актуальную камеру», потому что там меня больше привлекало то, что репортер каждый день сам куда-то выезжает, он сам лично проводит интервью, и в итоге сам пишет сюжет.
Екатерина: Когда мы уже выпустились, практики закончились, мы все стали полноценно работать журналистами. Я оказалась на новостном портале «Вечёрка», сейчас его уже нет, он давно закрыт. И вот мой первый год работы, очередной рабочий день. Думаю, что сегодня я, как обычно, буду заниматься переводами или писать про кошечек и собачек. И тут мне говорит главный редактор: «Ты едешь на улицу Эрика говорить с матерью. У нее умер ребенок, он получил отравление угарным газом, и ты должна с ней поговорить». Я не понимала, зачем мне ее тревожить? Человек в трауре. И зачем вообще об этом писать?
Но делать нечего - я поехала. Женщина со мной говорить не стала, захлопнула передо мной дверь. Я поехала обратно в редакцию с пустыми руками и там долго плакала. Потому что я увидела живого человека, который потерял своего ребенка. Одно дело, когда мы читаем о трагедиях и их участниках, и, другое дело, когда ты видишь реально живого человека, который с тобой разговаривает, и ты начинаешь проживать с ним вместе эти эмоции.
Мне еще не один раз приходилось иметь дело с такими историями. И в университете нам вообще не рассказывали как действовать в таких ситуациях. Нам не говорили, что однажды нам придется писать об очень личных, больных трагедиях. И нам нужно будет разговаривать с этими людьми. А потом после разговора с этими людьми мы должны будем еще как-то прожить эти эмоции и понять, что наша работа как-то помогла. Но ты в моменте не понимаешь, зачем это вообще нужно и как твоя работа помогает вообще кому-либо.
Также в этом выпуске:
- С чем еще столкнулись журналисты в своей работе, к чему их не готовил журфак?
- Почему женщинам в СМИ работать сложнее, чем мужчинам?
- Как в редакциях процветает буллинг и дедовщина
- Стоит ли идти учиться на журналиста?
О подкасте
Подкаст «Из редакции» – это беседы о том, каково быть журналистом сегодня? Репортажи на бегу, неловкие интервью, хейт в соцсетях, опечатки в заголовках и работа под прикрытием – всё это в откровенных беседах журналиста портала Rus.Postimees Екатерины Черновой c коллегами из СМИ.