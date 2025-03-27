Шесть человек, как сообщается, погибли после того, как туристическая подводная лодка затонула в Красном море у египетского города Хургада. Погибли по меньшей мере четверо граждан России, заявили в консульстве. Согласно заявлению, на борту были только российские туристы.
У Хургады затонула туристическая подлодка, погибли по меньшей мере четверо россиян
Шесть иностранцев, гражданство которых пока не подтверждено, погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщили агентству Reuters в офисе губернатора.
Лодка компании Sindbad затонула недалеко от гавани, сообщает из Каира корреспондент Би-би-си. Компания уже несколько лет организует туристические поездки в Хургаде.
По меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады, большая часть пассажиров спасена, их жизни ничего не угрожает, заявил ТАСС генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.
Всего на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети, пишет ТАСС.
По данным консульства, авария с батискафом произошла на расстоянии километра от берега около 10 часов утра.
Раненые, в том числе четверо в критическом состоянии, были доставлены в близлежащие больницы, передает корреспондент Би-би-си.
Это не первый инцидент с туристическими лодками в Хургаде.
В ноябре затонула туристическая лодка Sea Story, в результате чего погибли или пропали без вести 11 человек, включая британскую пару. Египетские власти связывали катастрофу с волной высотой до четырех метров (а выжившие говорили Би-би-си, что на судне были проблемы с безопасностью).
Компания Sindbad уже несколько лет организует туристические поездки в районе Хургады. Компания утверждает, что владеет двумя из 14 прогулочных подводных лодок в мире.
Компания позволяет туристам путешествовать на глубине 25 метров, чтобы исследовать 500 метров кораллового рифа и его морских обитателей.