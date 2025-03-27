Сейм Латвии поддержал снятие запрета на использование противопехотных мин. Рийгикогу пока молчит

Депутаты латвийского Сейма на заседании 27 марта поддержали законопроект правительства о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. За законопроект правительства, который был внесен в Сейм накануне 26 марта проголосовали 70 из 100 депутатов парламент. 18 депутатов проголосовали против. Не воздержался никто. Данные опубликованы на сайте Сейма.