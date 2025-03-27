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Сейм Латвии поддержал снятие запрета на использование противопехотных мин. Рийгикогу пока молчит

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Иллюстративное фото. Предупреждение о минах на пляже в Одессе, Украина, 2024 год.
Иллюстративное фото. Предупреждение о минах на пляже в Одессе, Украина, 2024 год. Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

​Парламент Латвии в ускоренном режиме поддержал выход страны их Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин. Решение прямо объясняется военной агрессией России.

Депутаты латвийского Сейма на заседании 27 марта поддержали законопроект правительства о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. За законопроект правительства, который был внесен в Сейм накануне 26 марта проголосовали 70 из 100 депутатов парламент. 18 депутатов проголосовали против. Не воздержался никто. Данные опубликованы на сайте Сейма.

При этом был отклонен точно такой же законопроект группы депутатов от национал-консервативной фракции «Национальное объединение», который правые подготовили еще до совместного заявления министров обороны стран Балтии о необходимости снятия запрета на использование мин.

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