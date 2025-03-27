Парламент Латвии в ускоренном режиме поддержал выход страны их Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин. Решение прямо объясняется военной агрессией России.
Для подписчиков
Сейм Латвии поддержал снятие запрета на использование противопехотных мин. Рийгикогу пока молчит
Депутаты латвийского Сейма на заседании 27 марта поддержали законопроект правительства о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. За законопроект правительства, который был внесен в Сейм накануне 26 марта проголосовали 70 из 100 депутатов парламент. 18 депутатов проголосовали против. Не воздержался никто. Данные опубликованы на сайте Сейма.