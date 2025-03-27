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Фото Полиция устанавливает личность мужчины, подозревающегося в попытке грабежа

Редактор: rus.postimees.ee
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Подозревающийся в совершении грабежа.
Подозревающийся в совершении грабежа. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в установлении личности мужчины, который 12 марта пришел в представительство Tele2 на улице Рая в Валга и пытался украсть мобильный телефон.

12 марта около 14:30 в представительство Tele2 на улице Рая в Валга вошел мужчина в темной одежде и заявил, что желает купить мобильный телефон. 

Фото статьи
Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Работник салона показал ему телефон, после чего мужчина попытался его выхватить. Между подозреваемым и сотрудником Tele2 завязалась потасовка, после чего злоумышленник выпустил из рук телефон и убежал. 

Полиция начала уголовное расследование, чтобы установить точные обстоятельства попытки ограбления.

Подозреваемый - говоривший по-эстонски мужчина высокого роста с русыми волосами. Он был одет в темную куртку, черные брюки и ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о мужчине, запечатленном на фотографии, или об этом инциденте, сообщить ее по телефону 53435613 или по электронной почте taavi.laul@politsei.ee.

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