Фото Полиция устанавливает личность мужчины, подозревающегося в попытке ограбления

12 марта около 14:30 в представительство Tele2 на улице Рая в Валга вошел мужчина в темной одежде и заявил, что желает купить мобильный телефон.

Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Работник салона показал ему телефон, после чего мужчина попытался его выхватить. Между подозреваемым и сотрудником Tele2 завязалась потасовка, после чего злоумышленник выпустил из рук телефон и убежал.

Полиция начала уголовное расследование, чтобы установить точные обстоятельства попытки ограбления.

Подозреваемый - говоривший по-эстонски мужчина высокого роста с русыми волосами. Он был одет в темную куртку, черные брюки и ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о мужчине, запечатленном на фотографии, или об этом инциденте, сообщить ее по телефону 53435613 или по электронной почте taavi.laul@politsei.ee.