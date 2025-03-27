ЮРИ ТООМЕПУУ Если Запад сегодня отвернется от Украины, завтра он может отвернуться и от Эстонии

Реальность же выглядит иначе. Пока в Белом доме распространяются оптимистические сообщения, в украинских городах звучат сирены воздушной тревоги, а на линии фронта продолжаются бои.

25 марта 2025 года администрация США с гордостью объявила о достижении нового режима прекращения огня в Черном море. Это было своего рода продолжением обещания Трампа от 14 марта. Но уже через несколько часов Россия выдвинула дополнительные условия: санкции с Россельхозбанка должны быть сняты, а доступ к SWIFT - восстановлен. Той же ночью эскадрилья российских беспилотников вновь атаковала портовый город Николаев на Черном море.

Трампу, похоже, нужна похвальба, даже если она существует только в пресс-релизе. Если это будет стоить будущего Украины, то именно такую ​​цену он готов заплатить, чтобы доказать американскому народу, что он - всемогущий миротворец.

Однако Трамп, вероятно, понимает, что перемирие не работает, поскольку он прокомментировал на сайте Newsmax: «Я думаю, они (то есть русские) хотят мира, но, возможно, они его немного затягивают».

Зеленский отреагировал резко: «Россия манипулирует, искажает соглашения и обманывает нас и весь мир». Так называемое прекращение огня в Черном море является особенно проблематичным именно потому, что оно касается одного из важнейших торговых путей региона. Экспорт зерна из Украины сильно зависит от черноморских морских маршрутов. Украина стремится сохранить морские коридоры открытыми, чтобы накормить мир и получить доход.