14 марта 2025 года президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что мирные переговоры между Украиной и Россией продвигаются вперед. Как он сказал, прогресс достигнут, и ситуация «намного лучше, чем можно было себе представить», пишет бывший политик и военный Юри Тоомепуу.
ЮРИ ТООМЕПУУ ⟩ Если Запад сегодня отвернется от Украины, завтра он может отвернуться и от Эстонии
Реальность же выглядит иначе. Пока в Белом доме распространяются оптимистические сообщения, в украинских городах звучат сирены воздушной тревоги, а на линии фронта продолжаются бои.
25 марта 2025 года администрация США с гордостью объявила о достижении нового режима прекращения огня в Черном море. Это было своего рода продолжением обещания Трампа от 14 марта. Но уже через несколько часов Россия выдвинула дополнительные условия: санкции с Россельхозбанка должны быть сняты, а доступ к SWIFT - восстановлен. Той же ночью эскадрилья российских беспилотников вновь атаковала портовый город Николаев на Черном море.
Трампу, похоже, нужна похвальба, даже если она существует только в пресс-релизе. Если это будет стоить будущего Украины, то именно такую цену он готов заплатить, чтобы доказать американскому народу, что он - всемогущий миротворец.
Однако Трамп, вероятно, понимает, что перемирие не работает, поскольку он прокомментировал на сайте Newsmax: «Я думаю, они (то есть русские) хотят мира, но, возможно, они его немного затягивают».
Зеленский отреагировал резко: «Россия манипулирует, искажает соглашения и обманывает нас и весь мир». Так называемое прекращение огня в Черном море является особенно проблематичным именно потому, что оно касается одного из важнейших торговых путей региона. Экспорт зерна из Украины сильно зависит от черноморских морских маршрутов. Украина стремится сохранить морские коридоры открытыми, чтобы накормить мир и получить доход.
При этом Россия ставит для этого условием восстановление своих финансовых институтов и смягчение санкций. Результат? Украина получает мир на бумаге, Россия снова получает доступ к международной финансовой системе. И сразу после соглашения оно нарушается - с нападениями на портовые города.
Перемирие в Черном море, похоже, направлено больше на пиар-потребности Трампа, чем на достижение реальной стабильности. Это создает прецедент: агрессор может потребовать отмены санкций в обмен на обещание не нападать - обещание, которое он все равно не выполнит. Подобные «сделки» не укрепляют мир, но ослабляют доверие к международному порядку.
Популярность перевешивает реальность
В то же время кажется все более маловероятным, что Трамп изменит свою внешнюю политику в отношении Украины. Его программы внутренней политики хороши для многих американцев, инфляция снижается, экономика растет, а иммиграционный контроль получает мощную поддержку. Популярность Трампа высока, особенно в штатах, где внешняя политика не играет для избирателей первоочередной роли.
Вопрос Украины не является приоритетом для большинства американских избирателей, особенно учитывая внутренние проблемы и усталость от внешних конфликтов. Поэтому на Трампа не оказывается никакого давления с целью занять более жесткую позицию в отношении России или увеличить поддержку Украины - это не поспособствует его популярности или поддержке.
Экскурсия в Киев: Белл видит то, чего не хочет видеть Запад
Бывший пилот Королевских ВВС и военный аналитик Шен Белл, недавно вернувшийся из Украины, более реалистично описывает ситуацию в недавнем интервью The Times Radio. По его словам, Украине оказывали достаточно помощи, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить. «Киев - столица усталости. Свобода там живет, но она устала».
Украинские пилоты до сих пор управляют самолетами советской эпохи, которым скорее место в музее, чем на поле боя. «Если у западного пилота сломается оборудование, он получит новое. Украинцу, чтобы снова летать, придется чинить самолет у себя дома». Через его описания рисуется картина войны, где усталость и отсутствие оружия конкурируют с мужеством и упорством. Но это битва, которую Украина не сможет выиграть в одиночку.
Белл нашел, что изменение взглядов Америки после победы Трампа на выборах - это кошмар для украинцев, который еще не закончился. «Как мог наш самый сильный союзник стать нашим критиком и в то же время другом нашего величайшего врага?»
Администрация Трампа, очевидно, действует, исходя из логики, что слабая Украина - это гибкая Украина. В результате Зеленский выставляется лжецом, а Путину предлагают все больше и больше «пряников». Прекращение огня и обещания - это скорее пиар-ходы, чем существенные достижения.
Европа: время просыпаться
Если Америка отступает, Европа должна проснуться. Оборонная промышленность находится в вегетативном состоянии, наблюдается нехватка боеприпасов. На украинский фронт выпала большая нагрузка, но глаза Европы устали смотреть. Шен Белл предлагает бесполетную зону в качестве одного из вариантов: «Нам не нужно посылать пехоту, нам нужно закрыть небо. Воздушная мощь - это сила Запада».
Инициатива «Небесный щит» открывает новые возможности, но европейская политическая воля все еще хрупка. «Нам не нужно эскалировать ситуацию, но мы должны реагировать», - подчеркивает Белл. Путин это почувствовал бы.
Эстония должна готовиться
Эстония не может позволить себе быть в розовых очках. Если «мирная дипломатия» Трампа даст агрессору то, что он хочет, не заставив отказаться ни от чего, Эстония может стать следующей. Статья 5 НАТО - это не автоматическая защита, а политическое решение. Если Запад отвернется от Украины, завтра он может отвернуться от Эстонии.
Трампу нужно приласкать свое эго, Путину нужен перерыв, Украине нужна помощь, Эстонии нужен трезвый взгляд и смелость готовиться. Эстония находится в 300, а не в 3000 километрах от своего самого опасного врага. Если Путин в конце концов доберется до Эстонии, он, наверное, уже не станет стучать в дверь. Он и так уже одной ногой в этой двери.