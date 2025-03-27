В Литве фирмы по прокату электросамокатов обяжут снабжать водителей шлемами

Согласно поправкам к Закону о безопасности дорожного движения, арендаторы самокатов и других электрических средств микромобильности будут обязаны снабжать водителей шлемами, независимо от возраста, дорог и мощности транспортных средств.

Собственники личных самокатов должны будут обеспечивать себя шлемами самостоятельно.

Депутат парламента Литвы из фракции либералов Андрюс Багдонас заявил, что такой закон разрушит прекрасно функционирующий бизнес.

Руководитель службы совместного использования компании Bolt в Литве Бенас Юрловас на прошлой неделе сообщил агентству BNS, что компания примет новые правила, если Сейм их одобрит, однако процесс может занять до года.