Чт, 27.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В аптеках Эстонии можно без рецепта приобрести препарат для похудения. Провизор: «Он не должен находиться в свободной продаже»

Copy
С недавнего времени на прилавках аптек появился препарат для похудения, который можно приобрести без рецепта. Фото иллюстративное.
С недавнего времени на прилавках аптек появился препарат для похудения, который можно приобрести без рецепта. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вопрос лишнего веса и похудения для многих по-прежнему актуален. Ведь кто бы отказался вместо изнурительных тренировок, бесконечного подсчета калорий и строгих диет просто выпить таблетку и проснуться в теле своей мечты? В Эстонии уже успели набрать популярность уколы Ozempic, но они требовали либо рецепта, либо солидных вложений. Теперь же на прилавках аптек появился препарат, который, к радости многих, можно купить без рецепта. Звучит фантастически… Но все ли так просто и безопасно на самом деле?

В Эстонии в этом году началась продажа капсул Orlistat Sandoz 60 мг. С 1998 года орлистат распространяется в Европейском союзе как рецептурное средство в капсулах по 120 мг под названием XENICAL, а с 2009 года - как безрецептурный препарат в капсулах по 60 мг под названием ALLI.

В Эстонии XENICAL начали продавать в 1999 году. Препарат ALLI продавался в 2009-2012 годах, но из-за низкого спроса его сняли с реализации. Таким образом, орлистат - не новый препарат, и как безрецептурное средство он уже многие годы продается в других странах ЕС.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх