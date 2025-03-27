В аптеках Эстонии можно без рецепта приобрести препарат для похудения. Провизор: «Он не должен находиться в свободной продаже»

Вопрос лишнего веса и похудения для многих по-прежнему актуален. Ведь кто бы отказался вместо изнурительных тренировок, бесконечного подсчета калорий и строгих диет просто выпить таблетку и проснуться в теле своей мечты? В Эстонии уже успели набрать популярность уколы Ozempic, но они требовали либо рецепта, либо солидных вложений. Теперь же на прилавках аптек появился препарат, который, к радости многих, можно купить без рецепта. Звучит фантастически… Но все ли так просто и безопасно на самом деле?