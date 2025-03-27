Польша сможет отказывать в убежище мигрантам, въезжающим через Беларусь

Исключения будут сделаны для несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин, пожилых или больных людей, всех, кто подвергается «реальному риску [нанесения им] серьезного вреда» при возвращении, а также для граждан стран, обвиняемых в использовании миграции в качестве инструмента (таких как Беларусь).

Туск отверг критику со стороны правозащитных организаций.

«Никто не говорит о нарушении прав человека, права на убежище, мы говорим о том, что не будем удовлетворять ходатайства людей, которые нелегально пересекают границу в группах, организованных Лукашенко», - заявил он в октябре 2024 года.

В 2021 году на польско-белорусской границе возник миграционный кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов из третьих стран — в основном, из стран Ближнего Востока и Африки. С похожей проблемой столкнулись также Литва, Латвия и Финляндия.

Европейский союз тогда заявлял, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по мнению Брюсселя, таким образом пытался отомстить Западу за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году.

Власти Польши заявляли, что считают ответственным за организацию миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью российского президента Владимира Путина. Прежний премьер Польши Матеуш Моравецкий называл Лукашенко «исполнителем заказа Москвы».

Власти Беларуси и России свою причастность к нелегальной миграции тогда последовательно отрицали.