Местные власти не могут привлечь к ответственности виновника загрязнения воды

«У волости отсутствуют правовые рычаги для привлечения кого-либо к ответственности, поскольку волость не была заказчиком работ и не находилась в договорных отношениях со строителем, - сказал Туйск в волостном собрании в четверг. - В то же время, я считаю важным, что достигнута ясность в том, что именно произошло, и мы знаем, как в дальнейшем избежать подобного».

Члены правления фирмы Kuressaare Veevärk, в которой во время происшествия волости принадлежала доля, не будут дольше занимать эти должности. «Они бы и сами подали в отставку, но я попросил их урегулировать этот кризис», - сказал Туйск.

Проведенное Таллиннским техническим университетом исследование показало, что в мае 2023 года вспышку желудочных расстройств в Курессааре вызвало фекальное загрязнение, попавшее в водопроводную сеть города через поврежденную водопроводную трубу. Исследование обошлось волости в 57 тысяч евро.

Загрязнение и ликвидация его последствий обошлись Kuressaare Veevärk в 600 тысяч евро.