«Говорил, что это законно»: таллиннский фитнес-тренер втянул в мошенническую схему свою подопечную, оставив ее с огромными долгами

Обычно именно Анна учит друзей, как не угодить в лапы мошенников. Однако ее саму обвели вокруг пальца настолько умело, что она не сразу это поняла. Изначально ничего не предвещало беды, девушка просто записалась на тренировку к фитнес-тренеру.