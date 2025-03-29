В сегодняшней передаче Kuuuurija свою историю расскажет 24-летняя Анна, которая работает медсестрой в одной из таллиннских больниц и считает себя осторожным человеком.
Для подписчиков
«Говорил, что это законно»: таллиннский фитнес-тренер втянул в мошенническую схему свою подопечную, оставив ее с огромными долгами
Обычно именно Анна учит друзей, как не угодить в лапы мошенников. Однако ее саму обвели вокруг пальца настолько умело, что она не сразу это поняла. Изначально ничего не предвещало беды, девушка просто записалась на тренировку к фитнес-тренеру.