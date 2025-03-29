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«Говорил, что это законно»: таллиннский фитнес-тренер втянул в мошенническую схему свою подопечную, оставив ее с огромными долгами

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Катрин Луст и пострадавшая в результате мошенничества Анна.
Катрин Луст и пострадавшая в результате мошенничества Анна. Фото: Kaader «Kuuuurijast»

В сегодняшней передаче Kuuuurija свою историю расскажет 24-летняя Анна, которая работает медсестрой в одной из таллиннских больниц и считает себя осторожным человеком.

Обычно именно Анна учит друзей, как не угодить в лапы мошенников. Однако ее саму обвели вокруг пальца настолько умело, что она не сразу это поняла. Изначально ничего не предвещало беды, девушка просто записалась на тренировку к фитнес-тренеру.

«Моя лучшая подруга стала ходить в зал к тренеру-женщине. Я тоже хотела привести себя в форму», - рассказывает она.

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