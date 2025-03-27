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Ставшему министром Игорю Таро нашли преемницу на посту главы комиссии Рийгикогу по окружающей среде

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Йоко Алендер, недавний министр климата, возглавила комиссию Рийгикогу по окружающей среде.
Йоко Алендер, недавний министр климата, возглавила комиссию Рийгикогу по окружающей среде. Фото: Tairo Lutter

Сегодня в комиссии Рийгикогу по окружающей среде и конституционной комиссии состоялись внеочередные выборы руководителей.

Комиссия по окружающей среде избрала на пост председателя Йоко Алендер; Андрес Метсоя продолжит занимать пост заместителя председателя.

Председателем конституционной комиссии стал Андо Кивиберг; заместителем председателя вновь был избран Антс Фрош.

Внеочередные выборы руководителей состоялись в связи с тем, что предыдущие председатели комиссий заняли посты в правительстве: Игорь Таро, ранее руководившей комиссией по окружающей среде, стал министром внутренних дел, а бывший председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас - министром регионального развития и сельского хозяйства.

Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, председатель и заместитель председателя комиссии избираются одновременно.

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