Сегодня в комиссии Рийгикогу по окружающей среде и конституционной комиссии состоялись внеочередные выборы руководителей.
Ставшему министром Игорю Таро нашли преемницу на посту главы комиссии Рийгикогу по окружающей среде
Комиссия по окружающей среде избрала на пост председателя Йоко Алендер; Андрес Метсоя продолжит занимать пост заместителя председателя.
Председателем конституционной комиссии стал Андо Кивиберг; заместителем председателя вновь был избран Антс Фрош.
Внеочередные выборы руководителей состоялись в связи с тем, что предыдущие председатели комиссий заняли посты в правительстве: Игорь Таро, ранее руководившей комиссией по окружающей среде, стал министром внутренних дел, а бывший председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас - министром регионального развития и сельского хозяйства.
Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, председатель и заместитель председателя комиссии избираются одновременно.