Ставшему министром Игорю Таро нашли преемницу на посту главы комиссии Рийгикогу по окружающей среде

Внеочередные выборы руководителей состоялись в связи с тем, что предыдущие председатели комиссий заняли посты в правительстве: Игорь Таро, ранее руководившей комиссией по окружающей среде, стал министром внутренних дел, а бывший председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас - министром регионального развития и сельского хозяйства.