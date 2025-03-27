Волость Кихну хочет ввести туристический налог, который в Эстонии до сих пор существовал лишь на уровне разговоров. Однако принять такое решение самостоятельно местные власти не могут - действующее законодательство этого не позволяет.
Для подписчиков
Жители эстонского острова хотят ввести необычный для Эстонии налог
Сейчас самоуправления могут взимать плату за парковку, налог на рекламу, на домашних животных и за перекрытие дорог. Для введения туристического налога волость Кихну намерена предложить государству включить его в перечень местных налогов.