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Жители эстонского острова хотят ввести необычный для Эстонии налог

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Фото статьи
Фото: Mailiis Ollino

Волость Кихну хочет ввести туристический налог, который в Эстонии до сих пор существовал лишь на уровне разговоров. Однако принять такое решение самостоятельно местные власти не могут - действующее законодательство этого не позволяет.

Сейчас самоуправления могут взимать плату за парковку, налог на рекламу, на домашних животных и за перекрытие дорог. Для введения туристического налога волость Кихну намерена предложить государству включить его в перечень местных налогов.

По мнению старейшины Кихну Эгона Воху, налог помог бы компенсировать расходы, вызванные туризмом, и открыл бы новые возможности для развития острова.

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