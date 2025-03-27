Цена гостиницы и бизнес-комплекса упала ниже одного миллиона евро

Если еще несколько дней назад отель Nelja Kuninga Hotel в Пайде и бизнес-комплекс K-keskus можно было купить за 1,29 миллиона евро, то сегодня цена значительно снизилась. На портале недвижимости эти объекты теперь продаются на 300 тысяч евро дешевле - за 829 тысяч евро.