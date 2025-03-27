Если еще несколько дней назад отель Nelja Kuninga Hotel в Пайде и бизнес-комплекс K-keskus можно было купить за 1,29 миллиона евро, то сегодня цена значительно снизилась. На портале недвижимости эти объекты теперь продаются на 300 тысяч евро дешевле - за 829 тысяч евро.
Цена гостиницы и бизнес-комплекса упала ниже одного миллиона евро
Комплекс находится в продаже уже несколько лет, и его стоимость постепенно снижалась.
Он расположен на двух соседних участках.
С покупкой связана кредитная задолженность в размере 2,91 миллиона евро. Этот кредит был привлечен для строительства нового спа- и бассейнового комплекса в 2018 году.
В комплекс входят гостиничная и спа-зона, а также арендуемые помещения. В K-keskus работают магазин спортивных товаров Weekend, мясная лавка Mulgi, Swedbank и MobiFix.