Литовский эксперт по обороне и редактор еженедельной телепрограммы о национальной безопасности Александрас Матонис сообщил Postimees, что на данный момент точное место, где застряли солдаты, не установлено. «Одновременно там откачивают воду и заполняют поверхность гравием», - описал он текущие спасательные работы.

Полигон Пабраде является крупнейшим в Литве. «За последние пять лет его площадь была увеличена в два-три раза по сравнению с предыдущими годами, - отметил Матонис. - Его активно используют литовские вооруженные силы, боевая группа НАТО под руководством Германии и американские войска, которых у нас два батальона. Это место используется так же плотно, как улей: каждый участок постоянно занят тактическими учениями».