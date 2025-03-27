В Литве, на полигоне Пабраде, американские солдаты и их транспортное средство, возможно, находятся на глубине до пяти метров, поэтому для спасательных работ используется специальная техника.
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ОТЧАЯНИЕ В ЛИТВЕ ⟩ Чтобы вытащить американских солдат, увязших в болоте, используются кран и резиновая лодка (1)
Литовский эксперт по обороне и редактор еженедельной телепрограммы о национальной безопасности Александрас Матонис сообщил Postimees, что на данный момент точное место, где застряли солдаты, не установлено. «Одновременно там откачивают воду и заполняют поверхность гравием», - описал он текущие спасательные работы.