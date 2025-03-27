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ОТЧАЯНИЕ В ЛИТВЕ Чтобы вытащить американских солдат, увязших в болоте, используются кран и резиновая лодка (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Спасательные работы на месте происшествия.
Спасательные работы на месте происшествия. Фото: MINDAUGAS KULBIS / Scanpix

В Литве, на полигоне Пабраде, американские солдаты и их транспортное средство, возможно, находятся на глубине до пяти метров, поэтому для спасательных работ используется специальная техника.

Литовский эксперт по обороне и редактор еженедельной телепрограммы о национальной безопасности Александрас Матонис сообщил Postimees, что на данный момент точное место, где застряли солдаты, не установлено. «Одновременно там откачивают воду и заполняют поверхность гравием», - описал он текущие спасательные работы.

Полигон Пабраде является крупнейшим в Литве. «За последние пять лет его площадь была увеличена в два-три раза по сравнению с предыдущими годами, - отметил Матонис. - Его активно используют литовские вооруженные силы, боевая группа НАТО под руководством Германии и американские войска, которых у нас два батальона. Это место используется так же плотно, как улей: каждый участок постоянно занят тактическими учениями».

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