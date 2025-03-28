Кризис скорой помощи – результат невыполненной работы и разделенной ответственности

Человек нуждается в услугах скорой помощи крайне редко, но от их доступности и качества буквально зависит жизнь. В 2024 году в Эстонии на номер 112 позвонили 989 711 раз, а помощь отправили только в 364 636 случаях. Из этих вызовов 61 процент касался услуг скорой помощи, то есть за прошлый год бригады скорой помощи совершили около 222 430 выездов.

По данным Департамента статистики, общая численность населения Эстонии в прошлом году составила 1 374 687 человек, то есть на каждые 6,2 жителя приходился один выезд скорой помощи в год. Запланированный бюджет скорой помощи для покрытия всей указанной нагрузки составлял 19,5 миллиона евро, но фактически расходы достигли 20 миллионов евро.

Злоупотребление услугами скорой помощи также имеет финансовые последствия. В 2023 году средняя стоимость вызова скорой помощи составила 305 евро, в то время как визит к семейному врачу стоил почти в десять раз дешевле - 31 евро. В отделении неотложной помощи (EMO) средняя стоимость одного случая лечения в 2023 году составляла 616 евро. Это показывает, что пациентов, которые не нуждаются в экстренном лечении, разумнее направлять к семейному врачу.

Услугами злоупотребляют, потому что нет единого руководителя