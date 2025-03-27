Новый регламент, примененный к Джоковичу, разозлил болельщиков

Серб Новак Джокович и американский теннисист Себастьян Корда должны были сыграть в четвертьфинале согласно расписанию, но матч был отложен. Причиной стал новый регламент, согласно которому ни один матч не может начинаться местным временем после 23:00, если только глава турнира не примет исключительное решение.

Матч Джоковича и Корды был запланирован как пятый на главном корте, но предыдущие игры затянулись, причем три из них потребовали решающих третьих сетов для определения победителя.

В правила ATP также внесена возможность перенести последний матч на другой корт, если он не начался до 22:30, но, вероятно, эту "вкусную" игру не захотели переносить с главного корта.

Самое необычное в этой ситуации — это то, что несмотря на нарушение расписания, ничего не было изменено для четверга, и снова матчи будут проводиться с возможностью их отмены из-за позднего времени. У Джоковича и Корды матч будет третьим по счету на главном корте, но после этого будут еще два поединка. Игровой день начался в 13:00.