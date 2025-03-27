Таллинн поставил перед собой цель увеличить долю раздельно собранных бытовых отходов до 66% к 2026 году и до 70% к 2030 году; довести уровень переработки как минимум до 65% к 2035 году, а также снизить долю отходов, отправляемых на свалки, так, чтобы она составила менее 5% уже к 2026 году. Город также планирует прекратить сжигание неотсортированных отходов и поставить общую цель по сокращению образования отходов к марту 2026 года.

Таллинн уже создал прочную основу для работы в сфере управления отходами: у города имеется действующий план по управлению отходами на 2022–2026 годы, а также стратегия развития «Таллинн-2035». Таллинн стал первым европейским городом, внедрившим директиву ЕС по одноразовым пластиковым изделиям, предоставив тем самым преимущество использованию многоразовых решений на публичных мероприятиях.

В 2023 году объем бытовых отходов на одного жителя Таллинна составил 362 кг, что заметно ниже среднего показателя по ЕС (511 кг, по данным Statista). В октябре 2024 года город открыл первый центр экономики замкнутого цикла, а второй планируется открыть к концу 2025 года. В дальнейшем планируется преобразовать все станции по приему отходов в центры экономики замкнутого цикла, где жители смогут ремонтировать вещи, сдавать их в повторное использование и повышать свою экологическую осведомленность.