Таллинн претендует на получение сертификата города с нулевым уровнем отходов Mission Zero Academy (MiZA) и статуса первой европейской столицы, присоединившейся к данной программе сертификации.
Программа городов с нулевым уровнем отходов является инициативой организации Zero Waste Europe и направлена на поддержку городов в переходе к нулевому уровню отходов. Сертификация позволяет городу создать прочную основу для того, чтобы перейти от своих амбициозных целей к конкретным действиям. Это поможет Таллинну уточнить свою стратегию, активнее привлекать жителей и ускорить переход к практике сокращения образования отходов и переработки материалов.
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, когда на государственном уровне решения принимаются медленно, инициаторами перемен могут быть и города.
«Мы хотим, чтобы к природным ресурсам и среде обитания относились с таким же уважением, как и к другим людям. Город Таллинн стремится быть умным и новаторским - таким же, как его жители: инвестировать, а не расточать; защищать, а не загрязнять. Именно это и означает стать городом с нулевым уровнем отходов».
«Движение Zero Waste доказало, что города способны эффективно сокращать объем отходов. В Таллинне мы целенаправленно развиваем инфраструктуру, которая поддерживает экономику замкнутого цикла и помогает жителям делать экологически ответственный выбор. Надеюсь, что присоединение к инициативе Zero Waste Cities также будет способствовать появлению бизнес-моделей, основанных на принципах экономики замкнутого цикла, и дальнейшему развитию данной сферы», – отметила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе.
«MiZA особенно вдохновляет ведущая роль Таллинна как столицы: это посылает всей Европе мощный сигнал о том, что переход к нулевому уровню отходов возможен и необходим даже на уровне крупных самоуправлений», - подчеркнула директор Mission Zero Academy Кайса Карьялайнен.
Таллинн поставил перед собой цель увеличить долю раздельно собранных бытовых отходов до 66% к 2026 году и до 70% к 2030 году; довести уровень переработки как минимум до 65% к 2035 году, а также снизить долю отходов, отправляемых на свалки, так, чтобы она составила менее 5% уже к 2026 году. Город также планирует прекратить сжигание неотсортированных отходов и поставить общую цель по сокращению образования отходов к марту 2026 года.
Таллинн уже создал прочную основу для работы в сфере управления отходами: у города имеется действующий план по управлению отходами на 2022–2026 годы, а также стратегия развития «Таллинн-2035». Таллинн стал первым европейским городом, внедрившим директиву ЕС по одноразовым пластиковым изделиям, предоставив тем самым преимущество использованию многоразовых решений на публичных мероприятиях.
В 2023 году объем бытовых отходов на одного жителя Таллинна составил 362 кг, что заметно ниже среднего показателя по ЕС (511 кг, по данным Statista). В октябре 2024 года город открыл первый центр экономики замкнутого цикла, а второй планируется открыть к концу 2025 года. В дальнейшем планируется преобразовать все станции по приему отходов в центры экономики замкнутого цикла, где жители смогут ремонтировать вещи, сдавать их в повторное использование и повышать свою экологическую осведомленность.
Ведущий специалист отдела экономики замкнутого цикла Таллиннского центра стратегического управления Лийна Канарбик отметила, что у города есть потенциал для развития: «Несмотря на все наши достижения мы, как и многие другие города, пока не выполняем цели ЕС по переработке отходов. Надеюсь, что присоединение к сертификационной программе MiZA даст нам необходимый стимул для их достижения».
По словам исполнительного директора фонда Zero Waste Estonia Марианне Сепп, путь к первому в Эстонии городу с нулевым уровнем отходов занял годы целенаправленной работы. «Таллинн уже является лидером в области устойчивого развития, и мы надеемся, что его пример вдохновит и другие самоуправления Эстонии на то, чтобы ставить амбициозные цели и активно работать над сокращением отходов и развитием экономики замкнутого цикла. На этом пути Таллинн поддерживает ментор Zero Waste Estonia Кристийна Керге».
«Отрадно, что Таллинн стал первым городом в Эстонии и первой столицей, которая присоединяется к программе сертификации MiZA. Несмотря на сложную мировую обстановку, это показывает, что по-прежнему есть города, такие как Таллинн, которые понимают необходимость перемен и готовы работать над их реализацией вместе со своими жителями», - прокомментировал руководитель программ Zero Waste Europe по нулевому уровню отходов на местном уровне Джек МакКуиббан.
Программа Zero Waste Cities объединяет знания европейских экспертов и лучшие практики для поддержки местных самоуправлений в реализации экологически устойчивых решений. Программу координирует расположенная в Брюсселе организация Zero Waste Europe совместно со своими подведомственными организациями по всей Европе. Сертификацией и менторской поддержкой местных самоуправлений занимается подразделение Zero Waste Europe - Mission Zero Academy, которое оценивает деятельность городов по международной методике и предоставляет им всестороннюю поддержку и признание.
Процесс сертификации Zero Waste состоит из пяти этапов: проявление интереса со стороны самоуправления, официальное обязательство, внедрение системы, сертификация и ежегодные улучшения. Окончательный уровень сертификации зависит от целей города и их фактического достижения.
Новость о подаче Таллинном заявки была объявлена на состоявшемся в Барселоне (Испания) мероприятии Zero Waste Festival, проходившем в рамках Международного дня за мир без отходов (отмечается 30 марта).