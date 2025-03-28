Евген Цыбуленко: Европе потребуется несколько лет для наращивания нужной военной мощи, это время выигрывается Украиной

Здесь единственная надежда на украинскую армию, и на Европу, которая сможет как-то украинскую армию поддерживать. И в Европе это уже тоже, безусловно, понимают.

Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

- Эмманюэль Макрон говорит, что Европа хотела бы поддержки своих инициатив со стороны США, но, если этого не произойдет, нельзя сказать, что Европа ничего не сделает. Что в этом смысле может сделать Европа, при каких условиях разговоры об отправке европейских войск в Украину из абстрактных могли бы стать практическими?

- Честно говоря, я не вижу возможности того, что в ближайшее время в Украину будут направлены европейские миротворческие силы. Даже во время этих переговоров стало ясно, что даже в абсолютно безобидную миссию готовы отправить военных только Великобритания и Франция, другие страны, даже те, которые активно поддерживают Украину, например, как Польша, говорят, что нет, войска мы отправлять не будем.

А Греция сказала, что есть определенные условия, одно из которых - перемирие, а второе - это то, что если перемирие будет нарушено, то миротворцев сразу выведут. Так зачем же они там вообще нужны?

Что Европа может сделать, и что она, надеюсь, сделает, это то, что она всеми силами будет поддерживать украинскую армию в виде военной помощи, и финансово - Украину в целом. А также будет активно развивать свою промышленность, перевооружаться.