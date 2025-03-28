Президент Франции заявил, что Европе нужно готовиться к худшему и обсуждать планы поддержки Украины и без участия США. О том, не испугается ли Европа активно оказывать военную помощь Киеву, если ее союзнические связи с США еще заметнее ухудшатся, и обо многом другом в студии Postimees размышлял профессор международного права Евген Цыбуленко.
Евген Цыбуленко: Европе потребуется несколько лет для наращивания нужной военной мощи, это время выигрывается Украиной
Выдержки из беседы:
- Вчера премьер-министр Британии Кир Стармер выступил перед журналистами по итогам саммита коалиции в поддержку Киева в Париже и заявил, что сейчас весь континент мобилизовался для достижения мира в Украине. Это красивые, но по большей части только лишь слова? Или на самом деле, как говорят, Трамп «разбудил» Европу, и ей впрямь приходится мобилизоваться сейчас уже ради не только Украины, но и себя самой?
- Я думаю, что да, Европу действительно разбудили, потому что у Европы просто банально не остается другого выхода. Если Украина падет, а США абстрагируются, Европа сама не сможет остановить Россию, это абсолютно однозначно.
Конечно, у Европы есть потенциал, но для того, чтобы этот потенциал реализовать, нужно время. По крайней мере, несколько лет. И вот Украина сейчас это время как раз для Европы выигрывает.
И если Украина падет прямо сейчас, то у Европы в краткосрочной перспективе шансов не будет. И это в Европе уже начинают понимать.
А то, что Украине придется воевать без США, или даже в условиях, когда США будут активно противодействовать Украине… Это становится все очевиднее, особенно вчера, когда мы увидели этот проект большого договора о земельных ресурсах, который представила администрация Трампа.
Он абсолютно неприемлем ни с формальной, ни с содержательной точки зрения. Подписать его нельзя. Даже если бы кто-то его и подписал, Рада никогда такой документ не ратифицирует.
Хотя в этом документе такая возможность даже и не предусматривается. Это вообще достаточно интересно, что данный документ составлен не как международный договор, а как контракт.
То есть эти люди даже не понимают, как заключаются международные договоры. Этот документ был просто составлен какой-то юридической фирмой, которая специализируется на коммерческом праве.
То есть по форме этот документ никак не попадает под понятие международного договора, которое регулируется Венской конвенцией. А что касается содержания, то никогда в истории ни одно государство-агрессор в качестве репараций не выплачивало тех сумм, то есть это даже не договор, а мародерство в чистом виде.
Это совершенно непроходной документ, но сразу сказать «нет» Трампу - это сразу просто обрубить всю помощь, поэтому Украине придется как-то пытаться договариваться, может быть, попробовать предложить свой вариант, что, возможно, было бы наиболее оптимальным.
Но Трамп же любит, чтобы все было быстро-быстро. И хотя нормальные договоры не заключаются так быстро, он сказал, что чуть ли не на следующей неделе все уже надо подписать.
Нужен анализ любого договора, но Трамп будет прессовать, и как долго сможет Украина балансировать, не говоря ни «да», ни «нет», непонятно. Трамп, как мы видим, очень мстительный, и в такой ситуации помощь Украине обрежут в ближайшее время. Это данность, с которой нужно смириться.
Здесь единственная надежда на украинскую армию, и на Европу, которая сможет как-то украинскую армию поддерживать. И в Европе это уже тоже, безусловно, понимают.
- Эмманюэль Макрон говорит, что Европа хотела бы поддержки своих инициатив со стороны США, но, если этого не произойдет, нельзя сказать, что Европа ничего не сделает. Что в этом смысле может сделать Европа, при каких условиях разговоры об отправке европейских войск в Украину из абстрактных могли бы стать практическими?
- Честно говоря, я не вижу возможности того, что в ближайшее время в Украину будут направлены европейские миротворческие силы. Даже во время этих переговоров стало ясно, что даже в абсолютно безобидную миссию готовы отправить военных только Великобритания и Франция, другие страны, даже те, которые активно поддерживают Украину, например, как Польша, говорят, что нет, войска мы отправлять не будем.
А Греция сказала, что есть определенные условия, одно из которых - перемирие, а второе - это то, что если перемирие будет нарушено, то миротворцев сразу выведут. Так зачем же они там вообще нужны?
Что Европа может сделать, и что она, надеюсь, сделает, это то, что она всеми силами будет поддерживать украинскую армию в виде военной помощи, и финансово - Украину в целом. А также будет активно развивать свою промышленность, перевооружаться.
Мы должны понимать, что экономический потенциал Европы в десять раз выше, чем у России. Он сопоставим с потенциалом США. Да, после холодной войны многое было заброшено, но при наличии политической воли и вложении средств все можно восстановить в течение нескольких лет.
По большому счету, Украина и должна выиграть эти несколько лет для Европы, чтобы Европа могла перевооружиться и подготовиться. А Европа должна в это время поддерживать Украину. И опять-таки, чем быстрее она будет перевооружаться и развивать свою оборонную промышленность, тем эффективнее она сможет это делать.
По этому пути придется все равно пройти, это однозначно, иначе последствия будут очень и очень печальными, но отправка войск - это, на мой взгляд, очень маловероятная перспектива.
- Владимир Зеленский сказал вчера в Париже, что по данным украинской разведки, Россия прямо сейчас готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Есть ли какой-то предел, до которого Дональд Трамп может называть черное белым и говорить, что Путин ищет мира? Не настанет ли момент, когда Трамп назовет Путина недоговороспособным и разозлится на него? Не на это ли на самом деле и надеется Европа?
- Конечно, с Трампом никакие варианты исключать нельзя. Тем не менее, сейчас мы абсолютно четко видим, что ему Путин нравится. В этом нет ничего удивительного, с учетом того, что американским судом установлено, что Трамп является уголовным преступником, и что американский судья прямо заявил, что Трамп избежит ответственности только из-за президентского иммунитета, что не отменяет обвинений в этих преступлениях и их серьезности.
То есть уголовный преступник всегда может найти общий язык с военным преступником. Эти люди близки по менталитету, они мыслят не принципами, не нормами международного права, а какими-то своими понятиями о разделении сфер влияния.
Поэтому я думаю, что то, что будет говорить Трамп, в меньшей степени будет зависеть от поведения Путина, и в большей - от того, с какой ноги встанет сам Трамп, с левой или с правой, в какое-то свое очередное утро.
Забавно наблюдать, как некоторые политологи высказывают версии, что у Трампа на самом деле может быть какая-то хитрая стратегия, какой-то мудрый план. Ничего этого нет, это очень примитивный человек с очень коротким горизонтом планирования. Он мыслит импульсивно, у него нет никакой стратегии, и куда его политика повернет… Прогнозировать это просто бессмысленно.
Единственная надежда - только на какого-то «черного лебедя», который может прилететь и резко обрушить ситуацию в пользу одной из сторон. Хочется надеяться, конечно, что в пользу Украины.
- Европа решительно отказывается от отмены санкций против России, Вашингтон допускает такую возможность, например, в отношении санкций на российскую сельхозпродукцию и удобрения. Станет ли тема отмены или сохранения санкций еще одной вещью, из-за которой конфронтация США и Европы будет расти, может ли только европейское санкционное давление, без участия США, тоже сдерживать мощность российской военной машины?
- Последние заявления американцев о санкциях тоже показывают низкий профессионализм администрации Трампа. Санкции на российскую сельхозпродукцию, по большому счету, никто и не вводил, а, кроме того, Украина же никогда не атаковала гражданские суда с этой сельхозпродукцией в Черном море, хотя очень часто это еще и была продукция, украденная Россией с оккупированных территорий.
На самом деле там в большей степени речь идет о снятии санкций с банков, которые задействованы в торговле этой сельхозпродукцией. Еще система SWIFT может быть задействована, которая к Америке ведь никакого отношения не имеет, это европейская система со штаб-квартирой, кажется, в Бельгии.
Если Европа будет единой в том плане, что санкции снимать нельзя, и нужно их только усиливать, то у Америки будут проблемы. Потому что европейские санкции на фоне американских являются для России более чувствительными.
Конечно, в Европе есть свои троянские кони, Орбан и Фицо, которые при каждом продлении санкций начинают выкручивать руки. Все чаще высказывается предложение лишить Венгрию права голоса, что в общем-то предусмотрено документами Европейского союза, потому что терпеть этот шантаж от одного государства, где до власти дорвался пророссийский политик, становится невозможным.
Но мы в целом видим, что демократия скатывается в охлократию, Трамп - это не причина, а симптом, хотя и максимально показательный. Но проблема именно в системном кризисе демократии, которая скатилась в охлократию именно через этот оголтелый популизм. Популисты набирают силу и в Европе: АдГ в Германии, Ле Пен - во Франции. А в Словакии и Венгрии они уже у власти.
К сожалению, и в Европе эти процессы со временем будут усугубляться. И что будет происходит дальше, сказать трудно, боюсь, что нас могут ожидать новые «темные века».
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