В студии Postimees Евген Цыбуленко: готова ли Европа оказывать Украине военную поддержку без участия США?

- Вчера премьер-министр Британии Кир Стармер выступил перед журналистами по итогам саммита коалиции в поддержку Киева в Париже и заявил, что сейчас весь континент мобилизовался для достижения мира в Украине. По его словам, эта мобилизация Европы на поддержку мирного процесса происходит в масштабах, которых никто не видел десятилетиями, и при поддержке партнеров со всего мира. Это красивые, но по большей части только лишь слова? Или на самом деле, как говорят, Трамп «разбудил» Европу, и ей впрямь приходится мобилизоваться сейчас уже ради не только Украины, но и себя самой?

- Эманнюэль Макрон, комментируя слова спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о том, что отправка миротворческих войск в Украину была бы «абсурдной», сказал, что Европа должна быть готова действовать «совершенно в одиночку». По его словам, Европа хотела бы поддержки своих инициатив со стороны США, но, если этого не произойдет, нельзя сказать, что Европа ничего не сделает. Что в этом смысле может сделать Европа, и при каких условиях разговоры об отправке европейских войск в Украину из абстрактных могли бы стать практическими? Не будут ли этому не менее активно, чем РФ, препятствовать США?

- Макрон заявил, что участники саммита «коалиции желающих» согласились продолжать поддерживать Украину и ее армию, добавив, что еще не время отменять санкции против РФ. В Вашингтоне же как уже о чем-то допустимом говорят о снятии санкций на российскую сельхозпродукцию и удобрения как о цене за согласие РФ прекратить огонь в Черном море. Станет ли тема отмены или сохранения санкций еще одной вещью, из-за которой конфронтация США и Европы будет расти, может ли только европейское санкционное давление, без участия США, тоже сдерживать мощность российской военной машины?

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