Имеющий скандальную репутацию приют для животных признан банкротом

Учреждение широко известно как приют «Синиребасе», и на протяжении многих лет оно фигурировало в средствах массовой информации в нескольких скандалах. Например, в 2020 году программа ETV Pealtnägija освещала проблемы с происхождением и документами собак, доставленных в приют. В 2014 году Эстонский союз защиты животных объявил главу приюта для животных Ларису Козыреву зооненавистницей года из-за массового убийства кошек.