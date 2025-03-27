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Имеющий скандальную репутацию приют для животных признан банкротом

Перевод: Павел Соболев
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Котенок в приюте. Иллюстративное фото.
Котенок в приюте. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На этой неделе Харьюский уездный суд объявил о банкротстве недоходной организации MTÜ Loomade Hoiupaik, базирующейся на улице Синиребасе в Таллинне, поскольку этот приют для животных задолжал очень большую сумму налоговому ведомству.

25 марта Харьюский уездный суд объявил о запуске процедуры банкротства. Согласно данным коммерческого регистра, у компании MTÜ Loomade Hoiupaik остался долг в размере 340 461 евро.

Учреждение широко известно как приют «Синиребасе», и на протяжении многих лет оно фигурировало в средствах массовой информации в нескольких скандалах. Например, в 2020 году программа ETV Pealtnägija освещала проблемы с происхождением и документами собак, доставленных в приют. В 2014 году Эстонский союз защиты животных объявил главу приюта для животных Ларису Козыреву зооненавистницей года из-за массового убийства кошек.

Управляющая приютом Козырева не захотела комментировать порталу Lemmik тему банкротства.

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