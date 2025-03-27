На прошлой неделе комиссия по автоперевозкам приняла решения в отношении десяти перевозчиков по фактам нарушений требований по оплате дорожного сбора за 2024 год. Также Департамент транспорта начал надзорное производство в отношении 84 компаний, и у 71 из них были выявлены нарушения.
Департамент транспорта выявил нарушения у более чем 70 компаний
«В отношении пяти компаний, нарушивших требования по оплате дорожного сбора, комиссия предложила применить административные меры - приостановить действие заверенной копии лицензии на осуществление деятельности для одного или двух транспортных средств, - заявил руководитель отдела транспортного надзора Департамента транспорта Карл Тийтсон. - Платная перевозка грузов запрещена без действующей лицензии и ее заверенной копии, если иное не предусмотрено законом об автоперевозках, международным соглашением или актом Европейского cоюза».
По словам Тийтсона, нарушения пяти компаний были направлены на рассмотрение в Министерство климата: «Кроме того, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Эстонии проведет дополнительную проверку соответствия требованиям лицензии ЕС для всех компаний, рассмотренных на заседании комиссии».
Помимо проводящихся на дорогах проверок Департаментом полиции и погранохраны и Налогово-таможенным департаментом, а также последующих процедур приостановления или аннулирования лицензий на деятельность, в 2024 году Департамент транспорта также начал проведение государственного надзора за оплатой дорожного сбора, чтобы контролировать поведение компаний в отношении его уплаты.
«Компании для проверки отбирались на основе оценки рисков, по открытым данным, из которых видно, кто не заплатил дорожный сбор или заплатил меньше положенного, - пояснил Тийтсон. - В общей сложности мы проверили оплату дорожного сбора у 84 компаний, из которых в 71 случае были выявлены нарушения, а в четырех случаях были выданы предписания, чтобы предотвратить повторение нарушений».
Нарушения происходят из-за незнания
Тийтсон отмечает, что перевозчики объясняют нарушения незнанием правил. Часто встречаются и такие причины, как ошибка нового сотрудника при вводе данных или утверждение, что обязанность по оплате была возложена на водителей, которые затем умышленно не выполнили ее.
По словам Тийтсона, согласно закону обязанность по уплате дорожного сбора лежит на владельце грузового автомобиля. Ввод некорректных данных возможен лишь в исключительных случаях - в основном при указании числа осей. В остальных случаях данные, необходимые для оплаты, поступают напрямую из регистра транспортных средств, и их изменение является осознанным действием, направленным на получение конкурентного преимущества.
Если в регистр транспортных средств внесен ответственный пользователь грузовика, то обязанность по уплате дорожного сбора ложится именно на него. Таким образом, передача этой ответственности третьим лицам не освобождает от нее владельца предприятия. Кроме того, на сайте teetasu.ee размещены подробные и простые для понимания инструкции по уплате дорожного сбора и другим связанным вопросам.
Комиссия пришла к выводу, что, несмотря на тщательную работу контрольных органов, этого недостаточно, учитывая количество грузовиков массой свыше 3,5 тонн, ежедневно передвигающихся по дорогам Эстонии. Комиссия считает, что государству следует предпринять шаги по автоматизации контроля, что позволило бы увеличить сбор средств, которые можно было бы направить на повышение безопасности дорожного движения, развитие сферы автоперевозок и улучшение состояния государственных дорог.
Комиссия по автогрузоперевозкам была создана в 2021 году по приказу генерального директора Департамента транспорта. Ее задача - рассматривать и проверять случаи нарушений в сфере автоперевозок, регулирующихся законодательством и международными соглашениями.
Кроме того, комиссия ставит перед собой цель - при выявлении серьезных или повторяющихся нарушений требований по дорожному сбору направлять компетентным органам предложения о применении соответствующих административных мер к нарушителям. Это необходимо для обеспечения честной конкуренции в сфере автоперевозок, повышения безопасности на дорогах и соблюдения законодательства.
В состав комиссии входят представители Департамента транспорта, Министерства климата, Трудовой инспекции, Департамента полиции и погранохраны, Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии и Союза автотранспортных предприятий.