Департамент транспорта выявил нарушения у более чем 70 компаний

По словам Тийтсона, согласно закону обязанность по уплате дорожного сбора лежит на владельце грузового автомобиля. Ввод некорректных данных возможен лишь в исключительных случаях - в основном при указании числа осей. В остальных случаях данные, необходимые для оплаты, поступают напрямую из регистра транспортных средств, и их изменение является осознанным действием, направленным на получение конкурентного преимущества.

Если в регистр транспортных средств внесен ответственный пользователь грузовика, то обязанность по уплате дорожного сбора ложится именно на него. Таким образом, передача этой ответственности третьим лицам не освобождает от нее владельца предприятия. Кроме того, на сайте teetasu.ee размещены подробные и простые для понимания инструкции по уплате дорожного сбора и другим связанным вопросам.

Комиссия пришла к выводу, что, несмотря на тщательную работу контрольных органов, этого недостаточно, учитывая количество грузовиков массой свыше 3,5 тонн, ежедневно передвигающихся по дорогам Эстонии. Комиссия считает, что государству следует предпринять шаги по автоматизации контроля, что позволило бы увеличить сбор средств, которые можно было бы направить на повышение безопасности дорожного движения, развитие сферы автоперевозок и улучшение состояния государственных дорог.

Комиссия по автогрузоперевозкам была создана в 2021 году по приказу генерального директора Департамента транспорта. Ее задача - рассматривать и проверять случаи нарушений в сфере автоперевозок, регулирующихся законодательством и международными соглашениями.

Кроме того, комиссия ставит перед собой цель - при выявлении серьезных или повторяющихся нарушений требований по дорожному сбору направлять компетентным органам предложения о применении соответствующих административных мер к нарушителям. Это необходимо для обеспечения честной конкуренции в сфере автоперевозок, повышения безопасности на дорогах и соблюдения законодательства.

В состав комиссии входят представители Департамента транспорта, Министерства климата, Трудовой инспекции, Департамента полиции и погранохраны, Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии и Союза автотранспортных предприятий.