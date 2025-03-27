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МИД России критикует пограничников Эстонии

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Мария Захарова спустя девять дней после проблем ее знакомого на границе Эстонии с Россией вспомнила о нем и возмутилась, 27 марта 2025 года.
Мария Захарова спустя девять дней после проблем ее знакомого на границе Эстонии с Россией вспомнила о нем и возмутилась, 27 марта 2025 года. Фото: скриншот сайта МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обрушилась с критикой на работу сотрудников эстонского погранперехода, которые ранее не позволили кремлевскому пропагандисту вывезти из Эстонии в РФ беспилотник.

​18 марта гражданин Италии и России Андреа Лучиди, который работает на кремлевскую пропаганду, не смог вывезти из Эстонии в РФ беспилотник и валюту. Он утверждал, что его якобы предупредили на эстонском КПП о задержании при попытке это сделать, заявив, что Лучиди - не журналист, а значит, дрон ему нужен не для выполнения профессиональных обязанностей.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) не может комментировать, кто, когда и в каком направлении пересекал границу, поскольку это является нарушением закона о защите личных данных, ранее пояснили в PPA, уточнив, что их сотрудники не станут даже косвенно подтверждать то, о чем сообщают медиа государства-агрессора.

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