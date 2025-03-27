МИД России критикует пограничников Эстонии

​18 марта гражданин Италии и России Андреа Лучиди, который работает на кремлевскую пропаганду, не смог вывезти из Эстонии в РФ беспилотник и валюту. Он утверждал, что его якобы предупредили на эстонском КПП о задержании при попытке это сделать, заявив, что Лучиди - не журналист, а значит, дрон ему нужен не для выполнения профессиональных обязанностей.