«КАБы для нас будто родные». Как люди живут в городе Сумы, который стал прифронтовым

Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си, оригинал которой можно прочитать здесь.

«В Краматорске я чувствовал себя как на курорте, если сравнивать с Сумами сейчас», - говорит мне брат, воюющий с начала войны.

Он приехал в родной город на сложную операцию по замене суставов. Говорит, что последние недели в Сумах, а особенно в приграничье, тревожнее, чем на многих направлениях в Донбассе. И, кажется, говорит это без иронии в голосе.

Три года войны в Сумской области после деоккупации местные делят на два периода - «до Суджи» и после 6 августа, когда здесь началась большая наступательная операция ВСУ. До этого, правда, весной 2024 года был заход РДК** на территорию Белгородской области.

Ходили слухи, будто бы это было сделано, чтобы «испортить Путину выборы». Удалось ли это - не совсем понятно, но тогда россияне выжгли КАБами Большую Писаревку и другие села вокруг, откуда заходили украинские ДРГ. Эвакуацию многих моих родственников с этой территории объявили уже после того, как россияне начали стирать Писаревку с лица земли.

Разрушенные дома на дороге около Писаревки, 16 марта 2025 года. Фото: Getty Images

Что изменила Суджа

События в Судже начались для жителей Сум так же внезапно, как и для россиян по ту сторону границы.