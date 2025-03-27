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«КАБы для нас будто родные». Как люди живут в городе Сумы, который стал прифронтовым

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BBC
Последствия одной из российских атак на Сумы. Город находится под постоянными обстрелами.
Последствия одной из российских атак на Сумы. Город находится под постоянными обстрелами. Фото: EPA

Три года войны в Сумской области после деоккупации местные легко делят на два периода - «до Суджи» и после 6 августа, когда здесь началась большая наступательная операция ВСУ.

Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си, оригинал которой можно прочитать здесь.

«В Краматорске я чувствовал себя как на курорте, если сравнивать с Сумами сейчас», - говорит мне брат, воюющий с начала войны.

Он приехал в родной город на сложную операцию по замене суставов. Говорит, что последние недели в Сумах, а особенно в приграничье, тревожнее, чем на многих направлениях в Донбассе. И, кажется, говорит это без иронии в голосе.

Три года войны в Сумской области после деоккупации местные делят на два периода - «до Суджи» и после 6 августа, когда здесь началась большая наступательная операция ВСУ. До этого, правда, весной 2024 года был заход РДК** на территорию Белгородской области.

Ходили слухи, будто бы это было сделано, чтобы «испортить Путину выборы». Удалось ли это - не совсем понятно, но тогда россияне выжгли КАБами Большую Писаревку и другие села вокруг, откуда заходили украинские ДРГ. Эвакуацию многих моих родственников с этой территории объявили уже после того, как россияне начали стирать Писаревку с лица земли.

Разрушенные дома на дороге около Писаревки, 16 марта 2025 года.
Разрушенные дома на дороге около Писаревки, 16 марта 2025 года. Фото: Getty Images

Что изменила Суджа

События в Судже начались для жителей Сум так же внезапно, как и для россиян по ту сторону границы.

Тем более мало кто ожидал, что подобное может произойти именно там, где проходит труба - транзитный газопровод в Европу. Еще когда россияне шли колоннами на Киев, они выбирали абсолютно любые дороги, кроме дороги через Суджу. Поэтому у местных была популярна легенда о том, что трубу будут беречь все стороны и дальше.

Но наступление ВСУ началось именно там. После первых успехов в новостях звучало много победных заявлений, планов создать буферную зону на российской территории, чтобы защитить Сумы. И практически сразу, параллельно с этими заявлениями, на Сумы и приграничье полетело безумное количество российских КАБов - корректируемых авиабомб. Складывалось именно такое впечатление.

КАБы стали для нас будто родными, если сарказм здесь уместен. Услышать в Сумах несколько десятков взрывов в день — обычное дело. КАБы, ракеты, «шахеды» чуть ли не ежедневно разбивают школы, детские сады, фермы — всю инфраструктуру в селах, расположенных к северу или к востоку от Сум.

В Сумах было очень непросто наблюдать за эйфорией в печати или соцсетях от первых успехов ВСУ под Суджей. В это время все больницы в городе заполнялись ранеными, по улицам ездили «скорые», а мы запоминали, как звучит КАБ, а как - «Искандер-М». Сумы в те дни становились в какой-то степени более мудрыми - для многих здесь начинался своеобразный полугодовой путь к пониманию, какой ценой дается любой успех на фронте.

Уже многие и не вспомнят, но незадолго до Суджи в Швейцарии состоялся саммит мира, на который возлагали многие надежды. В Сумах после него ситуация с безопасностью действительно, казалось, улучшилась. Было относительно тихо, если не считать единичных «шахедов».

Люди в Сумах уже привыкли к постоянным обстрелам.
Люди в Сумах уже привыкли к постоянным обстрелам. Фото: Getty Images

Лично я знаю семьи, которые уже были готовы вернуться в Сумы из-за границы, ожидая, что всё идет к переговорам о мире.

Даже моя жена с ребенком уже забронировала автобус и готовилась возвращаться в середине августа. После начала Курской операции мы решили не торопиться с этим, и с каждым днем ​​возвращение сюда выглядело все менее логичным.

Конечно, все это может быть очень обывательский взгляд на события в сумском приграничье людей, которые не посвящены в стратегические планы командования. Официально заявляют, что РФ готовила наступление на Сумы, город захватили бы и здесь могла бы повториться история со снесенным россиянами во время боев пограничным Волчанском на Харьковщине.

Действительно ли была угроза наступления на Сумы, а операция в Судже сорвала эти планы? Едва ли это известно кому-то, кроме высшего руководства.

В Сумах очень мало кто верит в такую версию. Если до августа 2024 года для местных угроза российского вторжения и захвата города была теоретической, то сейчас она абсолютно реальна. Более того, несколько населенных пунктов Сумской области уже захвачены противником. А учитывая, что по прямой от Басовки (где сейчас уже закрепились россияне) до Сум всего 30 км - можно понять, насколько все это рядом.

Выход украинских сил с российской территории здесь давно ждали и понимали, что это вопрос времени. Потому что местные люди активно общались с военными, которые возвращались из Суджи на ротацию, а те рассказывали всё, как есть. Эти истории с каждым разом становились всё грустнее.

По большому счету, осталось одно более-менее уцелевшее большое село между Сумами и россиянами - Стецковка. Все, что за ним, уже разбито вдребезги КАБами и дронами.

Краснополье после российского обстрела.
Краснополье после российского обстрела. Фото: Getty Images

Разрушенные города и деревни

В последние дни россияне сбрасывают по 30 КАБов в день на другое большое село - Краснополье. Именно на этом направлении украинские войска сейчас пытаются наступать на территорию Белгородской области, на село Демидовка.

Россияне традиционно уничтожают все, докуда могут дотянуться. В Краснополье, бывшем районном центре, на днях погибла бабушка наших олимпийских чемпионок - сестер Семеренко.

Самое неприятное, что у людей есть стойкое ощущение того, что даже если война закончится, возвращаться уже будет некуда. Полоса вдоль границы шириной 15 км без инфраструктуры вряд ли будет привлекательной для жизни. Да и рядом с этой территорией наверняка не каждому будет психологически комфортно.

Нельзя сказать, что люди в Сумах сейчас чего-то боятся. Кажется, они уже приспособились ко всему и находятся в состоянии некоего оцепенения, морального истощения или в режиме готовности.

В свое время остальная Украина удивлялась жителям Харькова, привыкшим к жизни под обстрелами. Думаю, нынешние жители Сум могут легко с ними посоревноваться. Город стал прифронтовым со всеми вытекающими последствиями. И куда бы россияне не попали, они будут говорить, что били по военным.

Эвакуация жителей из Сумской области.
Эвакуация жителей из Сумской области. Фото: Getty Images

Я бы не сказал, что люди активно уезжают из Сум. Из приграничных районов - да, ведь там сейчас просто физически нереально находиться. А в самом городе все терпеливо ждут какой-то развязки.

Но неизвестно, о каких перспективах Сум и приграничья можно говорить после войны, если те же «гарантии безопасности» для Украины, о которых сейчас все говорят, будут выглядеть не лучше, чем Будапештский меморандум.

Жить в разрушенном регионе - в области, где осталось очень мало инфраструктурных объектов, где множество заминированных территорий - и так непростая перспектива.

Но представьте себе, как это - строить, планировать, вкладывать деньги, растить детей в 30 км от границы - помня все, что произошло после 2022 года, и понимая, что основа твоей безопасности очень эфемерна.

Поэтому кажется, что Сумская область будет очень тщательно анализировать текст и условия, прописанные в будущем мирном соглашении, если такое соглашение когда-нибудь появится. Если на границе с Россией будет достаточно миротворцев и наблюдателей, еще можно говорить о шансах для этого региона. В противном случае - скажите честно, выбрали бы вы Сумщину для себя и своей семьи?

*Имя автора материала изменено из соображений безопасности

**«Русский добровольческий корпус» - подразделение, воюющее на стороне ВСУ, в России объявлено террористической организацией и запрещено

BBC
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