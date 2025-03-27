ВИДЕО Нападение с ножом в Амстердаме: минимум пять пострадавших

Подозреваемый задержан, площадь оцеплена полицией, движение трамваев остановлено, информирует телеканал NOS.

Один из свидетелей видел, как подозреваемый лежал на земле в наручниках. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Инцидент произошел на улице Синт Николасстраат, рядом с площадью Дам - центральной площадью Амстердама, где обычно много туристов.

Прямо на площади приземлился вертолет службы скорой помощи.

Ambulances rijden af en aan, politie probeert mensen op afstand te houden terwijl de traumahelikopter nog steeds op De Dam staat pic.twitter.com/q2vYuZJyUN

— Marcel Vink (@marcelvink888) March 27, 2025

По информации городского телеканала AT5, заседание муниципального совета в ратуше было прервано.

Как сообщает корреспондент агентства ANP, мэр Амстердама Фемке Хальсема покинула заседание совета.

По данным полиции, нападение с ножом произошло примерно 15:30 по местному времени.

Газета De Telegraaf пишет, что в течение 15 минут к площади Дам прибыли не менее четырнадцати полицейских патрулей.

Репортер NOS передает: «Многие прохожие в центре города не знают, что произошло. Светит солнце, люди делают покупки».

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