Цены на нефть в четверг, 27 марта, оставались стабильными, несмотря на оценку влияния новых тарифов США и обеспокоенность по поводу глобального предложения, пишет Rus.ERR.
Цены на нефть остаются вблизи месячного максимума
Цена нефти Brent снизилась на 0,3%, составив 73,56 доллара за баррель, а нефть WTI подешевела до 69,44 доллара.
Рост цен в среду был вызван введением новых тарифов США на венесуэльскую нефть и сокращением запасов нефти в США.
Однако аналитики отмечают, что торговая политика США продолжает оказывать сильное влияние на цену нефти.
Эксперты азиатского банка DBS считают, что цены не вернутся к уровням начала 2025 года из-за неопределенности в торговой политике и снижения спроса.