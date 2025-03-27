Цены на нефть остаются вблизи месячного максимума

Цена нефти Brent снизилась на 0,3%, составив 73,56 доллара за баррель, а нефть WTI подешевела до 69,44 доллара.

Рост цен в среду был вызван введением новых тарифов США на венесуэльскую нефть и сокращением запасов нефти в США.

Однако аналитики отмечают, что торговая политика США продолжает оказывать сильное влияние на цену нефти.

Эксперты азиатского банка DBS считают, что цены не вернутся к уровням начала 2025 года из-за неопределенности в торговой политике и снижения спроса.