В марте в Эстонии чувство уверенности потребителей выросло

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в месячном сравнении выросла на 4 пункта до -49 пунктов, год назад показатель составлял -51 пункт, сообщила пресс-служба института.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев за месяц выросла с -35 до -31 пункта, в марте 2024 года показатель был -25 пунктов.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев за месяц выросла на 1 пункт до отметки -21 пункт, год назад она составляла -18 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности - это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.