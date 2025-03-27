Как обеспечить себе достойную пенсию: советы эксперта

Пейк особо подчеркнула, что ответственность за достойную пенсию все больше ложится на самих людей. Поэтому разумным шагом является максимально эффективно использовать возможности второй и третьей пенсионных ступеней. При грамотном подходе - особенно с учетом налогового возврата по третьей ступени - можно значительно увеличить свои пенсионные накопления.

Специальные пенсии

Специальные пенсии предусмотрены для работников определенных профессий и должностей, связанных с повышенной ответственностью, рисками для здоровья или особыми физическими и психоэмоциональными нагрузками. Они делятся на два типа: льготные пенсии по сферам профессиональной деятельности и пенсии за выслугу лет.

Льготную пенсию по сферам профессиональной деятельности получают, например, полицейские, прокуроры, военнослужащие, судьи, государственные аудиторы, канцлеры юстиции и члены парламента. Размер пенсии зависит от должности и стажа. В 2024 году средняя специальная пенсия для таких категорий составляла немногим более 1700 евро в месяц.

С 1 января 2020 года специальные пенсии были отменены для военнослужащих, прокуроров, а также сотрудников полиции и погранохраны - то есть те, кто начал службу после этой даты, больше не имеют права на такую пенсию.

Пенсию за выслугу лет получают лица, работавшие на должностях, при которых к моменту достижения пенсионного возраста их трудоспособность существенно снижается или исчезает, что делает невозможным продолжение работы по этой профессии. Для получения такой пенсии необходимо накопить определенный стаж. С 2024 года этот стаж должен быть полностью накоплен до 2030 или 2036 года (в зависимости от профессии), за исключением работников горнодобывающей отрасли - для них срок продлен до 2049 года.