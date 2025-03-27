В Эстонии сотрудники ряда государственных учреждений получают специальные пенсии, которые существенно превышают средний пенсионный уровень. Чтобы каждый мог в пенсионном возрасте обеспечить себе достойный уровень жизни, руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк рекомендует заблаговременно задуматься об увеличении как обязательных, так и добровольных пенсионных взносов.
Как обеспечить себе достойную пенсию: советы эксперта
В Эстонии специальные пенсии получают, к примеру, полицейские, судьи, военнослужащие и члены парламента. Размер этих пенсий может достигать нескольких тысяч евро в зависимости от должности. Например, в 2024 году средняя специальная пенсия у военнослужащих составляла 1496 евро, у полицейских - 1535 евро, у парламентариев - свыше 3600 евро, а у судей - более 4700 евро.
В то же время с 1 апреля средняя государственная пенсия по старости вырастет до 817 евро. Пейк отмечает, что хотя обычному человеку сложно рассчитывать на пенсию, сопоставимую с доходами судьи или депутата, при правильном подходе и раннем начале накоплений можно существенно увеличить свои доходы в пожилом возрасте.
«Допустим, 30-летний человек получает среднюю брутто-зарплату в Эстонии - около 2000 евро в месяц - и делает отчисления только во вторую пенсионную ступень в размере 2%. В этом случае в будущем его пенсия, скорее всего, составит в лучшем случае около 37% от его прежнего дохода. При сегодняшнем уровне зарплат это примерно 700-800 евро, - объясняет Пейк. - Такая пенсия означает значительное снижение уровня жизни в старости и потребует пересмотра привычек и расходов».
Увеличение взносов
Существует несколько способов увеличить будущую пенсию, но, по словам Пейк, самым простым и доступным вариантом является повышение взносов во вторую и третью пенсионные ступени до шести процентов от своей брутто-зарплаты.
По ее словам, прежняя система, действовавшая до начала этого года - 2% от зарплаты плюс 4% от государства - давала разумную основу для накоплений, но в долгосрочной перспективе этого недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии.
«Если человек зарабатывает в среднем 2000 евро брутто в месяц, то при взносе 2% во вторую пенсионную ступень туда перечислялось около 120 евро в месяц. При увеличении взноса до 6% сумма составит уже около 200 евро в месяц,- объяснила Пейк. - Это существенная разница, которая в долгосрочной перспективе позволяет пенсии расти заметно быстрее».
Она также подчеркнула, что увеличение взносов во вторую ступень выгодно и с налоговой точки зрения. «Взносы делаются напрямую из брутто-зарплаты, то есть до вычета подоходного налога. Это дает мгновенную налоговую выгоду в размере 22% с каждого вложенного евро», - пояснила Пейк.
Однако, по ее словам, помимо увеличения взносов во вторую ступень, стоит обратить внимание и на третью. Пейк отметила, что регулярные взносы в третью ступень позволяют человеку самостоятельно накапливать дополнительную пенсионную подушку, одновременно пользуясь налоговыми льготами, которые предлагает государство.
«Главное преимущество третьей пенсионной ступени в том, что с внесенных в течение года сумм можно вернуть до 22% подоходного налога при подаче декларации, - объяснила Кайре Пейк. - Лимит для возврата налога составляет до 15% от годового брутто-дохода или максимум 6000 евро в год. Например, если человек зарабатывает 2000 евро брутто в месяц и ежемесячно вносит в третью ступень по максимуму - 300 евро, то за год он накопит 3600 евро - уже вполне ощутимая сумма», - добавила она.
«Если к этому добавить еще и увеличение взносов во вторую пенсионную ступень до 6%, то в будущем человек может рассчитывать на пенсию свыше 1500 евро в месяц - что уже сопоставимо со специальными пенсиями, которые сегодня получают, например, военнослужащие или полицейские», - отметила Пейк. Она подчеркнула, что заработная плата со временем, как правило, растет, и значит, итоговая пенсия спустя десятилетия будет еще выше.
Пейк особо подчеркнула, что ответственность за достойную пенсию все больше ложится на самих людей. Поэтому разумным шагом является максимально эффективно использовать возможности второй и третьей пенсионных ступеней. При грамотном подходе - особенно с учетом налогового возврата по третьей ступени - можно значительно увеличить свои пенсионные накопления.
Специальные пенсии
Специальные пенсии предусмотрены для работников определенных профессий и должностей, связанных с повышенной ответственностью, рисками для здоровья или особыми физическими и психоэмоциональными нагрузками. Они делятся на два типа: льготные пенсии по сферам профессиональной деятельности и пенсии за выслугу лет.
Льготную пенсию по сферам профессиональной деятельности получают, например, полицейские, прокуроры, военнослужащие, судьи, государственные аудиторы, канцлеры юстиции и члены парламента. Размер пенсии зависит от должности и стажа. В 2024 году средняя специальная пенсия для таких категорий составляла немногим более 1700 евро в месяц.
С 1 января 2020 года специальные пенсии были отменены для военнослужащих, прокуроров, а также сотрудников полиции и погранохраны - то есть те, кто начал службу после этой даты, больше не имеют права на такую пенсию.
Пенсию за выслугу лет получают лица, работавшие на должностях, при которых к моменту достижения пенсионного возраста их трудоспособность существенно снижается или исчезает, что делает невозможным продолжение работы по этой профессии. Для получения такой пенсии необходимо накопить определенный стаж. С 2024 года этот стаж должен быть полностью накоплен до 2030 или 2036 года (в зависимости от профессии), за исключением работников горнодобывающей отрасли - для них срок продлен до 2049 года.