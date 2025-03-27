Бюрократии бой: совет при премьере получил более 50 предложений от бизнесменов

В среду состоялось первое заседание Совета по эффективности и экономическому росту, который возглавляет предприниматель Вильяр Аракас.

К уже существующему составу совета присоединились представитель банковского сектора Мадис Тоомсалу, представитель малого бизнеса Илле Накурт-Мурумаа и представитель Торгово-промышленной палаты Оливер Вяртнуу.

На первом заседании были согласованы организационные вопросы работы совета и определены приоритеты.

За первую неделю поступило более 50 предложений как от государственного, так и от частного сектора.

Это лишь первые идеи - подготовка более детализированных предложений со стороны предпринимателей уже началась.

Было решено, что члены совета будут собирать предложения по секторам, анализировать их, а те, что пройдут предварительную фильтрацию, будут представлены для обсуждения и принятия решений на уровне правительства.

Все предложения будут опубликованы на сайте правительственной канцелярии перед следующим заседанием совета, список предложений бизнесменов будет постоянно обновляться.

Совместно было решено, что совет сосредоточится на предложениях, которые будут иметь наибольший экономический эффект.

На первом заседании президент Банка Эстонии Мадис Мюллер представил предложения по упрощению правил рефинансирования ипотечных кредитов, что должно привести к снижению банковской маржи и оживлению рынка жилья.

Обсуждение этого вопроса продолжится на следующем заседании после более глубокого анализа.

Консультативный совет при премьер-министре будет собираться раз в месяц и работать в течение 18 месяцев.