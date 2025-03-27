Как передала BNS пресс-служба правительства, из них 38 человек постоянно проживают за границей, 35 из которых хотят освободиться от гражданства в связи с получением гражданства страны проживания. В России от эстонского гражданства хотели бы освободиться 15 человек, в Финляндии - 6.

Кроме того, по два человека, желающих выйти из эстонского гражданства, проживают в Норвегии, Великобритании, Ирландии и Нидерландах, и по одному человеку - в Германии, Дании, Швеции, США, Сингапуре и Канаде.

Три человека живут в Эстонии, но хотят отказаться от эстонского гражданства, поскольку получают гражданство Швеции, США и Финляндии.

Один человек, проживающий в Финляндии, хочет отказаться от эстонского гражданства, чтобы получить гражданство Германии, один человек, проживающий в Испании, подает заявление на получение финского гражданства, а один человек, проживающий в Великобритании, хочет получить ирландское гражданство.